Jak skutecznie chronić rynek Unii Europejskiej

Przytoczył też porównanie ze sportem, gdzie np. w biegach na 100 m startujemy z tej samej linii, w piłce nożnej w drużynach jest tyle samo graczy, strony boiska są losowane, a w drugiej połowie następuje zmiana. – W sporcie robimy wszystko, by szanse były równe. W przemyśle jest tak samo. Kiedy w 2018 r. USA nałożyły cła wyrównawcze na sklejki liściaste z Chin w wysokości 194,9 proc., śledztwa ujawniły 49 programów wsparcia lokalnych firm sklejkowych przez chiński rząd – powiedział prezes Pagedu.

Prof. Orłowski, nawiązując do porównania ze sportem, stwierdził: – Kiedy gramy w piłkę nożną, nie chcemy, by przeciwnik faulował czy grał ręką. Cła antydumpingowe nie są narzędziem rozwoju czy wygrywania meczu. Służą do pilnowania, by przeciwnik nie faulował i do przeciwdziałania takim zachowaniom. Gdyby wszyscy na globalnym rynku zachowywali się uczciwie, nie byłoby powodu do stosowania takich narzędzi – podkreślił.

Damian Olko zauważył, że Polska i Unia powinny się skupić na budowaniu i wzmacnianiu konkurencyjności, ale „nie możemy być naiwni”. – Tam, gdzie są faule czy ryzyka dla naszego bezpieczeństwa i interesów strategicznych, tam powinniśmy korzystać z instrumentów ochrony i nie bać się tego robić. Bo przecież po to są – podkreślił. – Jeżeli inne drużyny korzystają z takich instrumentów, to my, jako drużyna Europa, też powinniśmy to robić – dodała Joanna Redelbach.

W kontekście wykorzystywania przez państwa nieuczciwych praktyk handlowych, które zaburzają konkurencyjność na rynku, Jarosław Michniuk, pozostając przy porównaniach sportowych, stwierdził krótko: – W sporcie faule i doping są karane.

Materiał powstał we współpracy z firmą PAGED