Pierwszy samolot na CPK w 2032 roku

Maciej Lasek podał następnie, że pierwszy samolot w Baranowie wyląduje jesienią 2032 roku w dzień otwarcia lotniska.

– To będzie hub, który zastąpi lotnisko Chopina, jako nowe lotnisko krajowe. To będzie lotnisko przemyślane. Komercyjny ruch cywilny zostanie przeniesiony z lotniska Chopina na nowe lotnisko – mówił wiceminister. Podkreślił, że do tego czasu lotnisko Chopina nie ma być rozbudowywane, będzie natomiast modernizowane.

– Gdybyśmy nie dokonali modernizacji tego lotniska, stracilibyśmy ponad 30 milionów pasażerów do dnia otwarcia CPK. (Modernizacja) To jest zwiększenie liczby bram, zwiększenie liczby płyt postojowych tam, gdzie samoloty mogą być odstawione. Na pewno nie będzie to szersze lotnisko, czyli nie rozbudowujemy go poza obszar, w którym już jest, tylko korzystamy z tego, co mamy – tłumaczył Lasek.

– Lotnisko Chopina zapcha się w przyszłym roku. A my nie jesteśmy Chinami, które nie stosują się do żadnych zasad, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje. Nie jesteśmy w stanie wybudować lotniska w kilka lat, bo nikomu w Europie się to nie udało – dodał.

Co stanie się z lotniskiem Chopina po otwarciu CPK w 2032 roku?

– Dzisiaj lotnisko Chopina jest, zdaniem wszystkich specjalistów, jednym z kluczowych filarów sukcesu CPK. My dzisiaj patrzymy na lotnisko Chopina i na jego modernizację nie z punktu widzenia, co dalej z Chopinem, tylko że bez tej modernizacji, to my sukcesów w CPK nie osiągniemy – tłumaczył wiceminister.