Click to Pay podbija polski rynek - Mastercard rozszerza nowy standard płatności kartą w internecie

Płacąc za zakupy w internecie Polacy coraz częściej trafiają na opcje płatności kartą za pomocą Click to Pay. Czym jest Click to Pay i co zmieni w płatnościach internetowych? Jak rozwiązanie może wpłynąć na wzrost sprzedaży w e-commerce i pomóc polskim e-sklepom w ekspansji zagranicznej?