Nowy przetarg na agroterminal w Gdyni

Wątpliwości analityków budzą warunki, które muszą spełnić firmy, by startować w przetargu. – Tak sobie patrzę na nowe warunki przetargu i się zastanawiam, jak Krajowa Grupa Spożywcza spełni dwa z trzech warunków dotyczących doświadczenia dzierżawcy terminala w Gdyni – zauważył na portalu X Mirosław Marciniek, analityk rynku zbóż, właściciel firmy InfoGrain. Warunki przetargu zdają się wykluczać mniejszych graczy, oferent musi mieć zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 100 mln zł. Musi też spełnić dwa z trzech warunków: w ciągu ostatnich pięciu lat prowadził działalność przeładunkową lub w branży TSL w zakresie obrotu zbożem, zarządzał infrastrukturą do przeładunku zbóż o zdolności przeładunkowej 400 tys. t w jednej lokalizacji, co najmniej trzy lata z rzędu przeładowywał co najmniej 400 tys. t zbóż rocznie. Do tego w ciągu ostatnich dziesięciu lat, lub w krótszym czasie (jeśli działa na rynku krócej) zainwestował w wyposażenie infrastruktury w jednej lokalizacji co najmniej 30 mln zł. Ten ostatni warunek premiuje konsorcja, bo uczestnicy takiego zespołu spółek mogą tu połączyć potencjały. Dzierżawcy muszą także ujawnić beneficjentów rzeczywistych i pochodzenie swoich pieniędzy.

Terminal zbożowy w Gdyni. Kto jest zainteresowany?

– Jako część konsorcjum, które zwyciężyło w poprzednim przetargu, podtrzymujemy naszą chęć modernizacji terminalu w Gdyni. Niezmiennie jesteśmy gotowi wdrożyć plan, który przekonał zamawiającego, ale nie podjęliśmy jeszcze decyzji o starcie w kolejnym konkursie – informuje „Rzeczpospolitą” Grzegorz Sobczyński, członek zarządu w Viterra Polska.

Rozmówcy z Krajowej Grupy Spożywczej deklarowali, że są zainteresowani terminalem w Gdyni. Głosy przeciwko wygranej Viterry – z izb rolniczych czy też od innych firm handlujących zbożem – wskazują na obawy przed monopolem na polskim nabrzeżu. Viterra już dziś ma ok. 50 proc. udziału w przeładunkach zboża.