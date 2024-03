Samoloty Ryanaira odlatują z Modlina. Pół miliona pasażerów mniej

Ryanair przeniesie kolejne dwa samoloty z Modlina do swoich baz w Katowicach i w Poznaniu. Wcześniej jeden samolot odleciał z Modlina do Krakowa. To kolejna odsłona sporu między irlandzkim przewoźnikiem niskokosztowym i mazowieckim lotniskiem.