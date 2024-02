Nowy strajk Lufthansy. Podróże przez Niemcy znów z problemami

Pasażerowie LH zapewne już otrzymali informacje o tym, czy ich rejs się odbędzie i jakie mają inne opcje. Zaskakujące jest to, że protestujący zdecydowali się na akcję ostrzegawczą z tak małym wyprzedzeniem. Informacja o proteście została podana do publicznej wiadomości dopiero późnym popołudniem w niedzielę, 18 lutego.

Które lotniska będą sparaliżowane przez nowy strajk pracowników Lufthansy?

Strajk zacznie się o godzinie 4 rano we wtorek, 20 lutego i potrwa do 7.10 rano w środę, 21 lutego. Dotyczy lotnisk we Frankfurcie, Monachium, Berlinie, Kolonii/Bonn, Hamburga i Stuttgartu.Weźmie w nim udział 25 tysięcy zatrudnionych w Lufthansie pracowników obsługi naziemnej zrzeszonych w Zjednoczonym Związku Zawodowym dla Sektora Usług (Ver.di). W ten sposób chcą wywrzeć nacisk na zarząd LH przed negocjacjami zaczynającymi się w środę, 21 lutego.

Zakłócenia w podróżach będą dotyczyły nie tylko połączeń Lufthansy, ponieważ pracownicy naziemni niemieckiego przewoźnika obsługują również i inne linie lotnicze.

Lufthansa w oficjalnym komunikacie na swoich stronach pisze: „Z powodu strajku na chwilę obecną jesteśmy w stanie ocenić, że 20 lutego będziemy w stanie wykonać program lotów w 10 do 20 proc.” Wiadomo jednak, że w sytuacji, kiedy niemiecki przewoźnik obsługuje 200 tysięcy pasażerów dziennie, a strajk ma potrwać do środowego poranka, dotkniętych protestem może być znacznie więcej osób.