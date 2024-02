Polska ma najwięcej w Europie aut na tysiąc mieszkańców. Ale to na ogół złom

Tymczasem ponadprzeciętnie stare mamy nie tylko samochody osobowe, ale także autobusy. Według ACEA Polska ma najwięcej autobusów w Europie – na koniec 2022 r. było ich 128,7 tys. Tyle że pod względem ich wieku również należymy do liderów: ze średnią 16,1 lat ustępujemy jedynie Rumunii (17,1) i Grecji (18,8 lat), przy tym autobusy w Polsce są statystycznie dwa razy starsze niż w Niemczech i prawie cztery razy starsze niż w Austrii.

Na tle Europy nieźle wyglądamy jedynie w porównaniach parku ciężarówek. Pod względem liczby – prawie 1,3 mln pojazdów – Polska jest absolutnym liderem. Do tego pod względem wieku – 13,2 lat – okazuje się nieco lepsza od unijnej średniej.

Polskiej motoryzacji daleko jednak do trendu, w jakim Europa coraz szybciej podąża: – Samochody zasilane akumulatorowo są obecnie trzecim najpopularniejszym wyborem wśród nabywców nowych aut, z rynkowym udziałem prawie 15 proc. – mówi Sigrid de Vries, dyrektor generalna ACEA. W samym grudniu ub. roku ten udział przekraczał 18 proc.

Tymczasem w Polsce wynosi ok. 4 proc. i jest nie tylko ponadtrzykrotnie niższy od średniej unijnej, ale także mniejszy w porównaniu z krajami naszego regionu, gdzie w Bułgarii jest to 4,8 proc., na Węgrzech 5,4 proc., Litwie 7,5 proc., Łotwie 8,9 proc. czy w Rumunii 10,6 proc.

Opinia dla „Rz"

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Park samochodowy w Polsce nie należy do najmłodszych, wyjątkiem są samochody ciężarowe, co wynika z naszej dominującej roli w przewozach międzynarodowych oraz inwestycjach przewoźników w nowe pojazdy. Natomiast w przypadku aut osobowych mocno niepokojąca jest perspektywa napływu dużej liczby używanych, a przy tym starych pojazdów z zagranicy i to w niedługim czasie: Europa przechodzi bowiem na auta zeroemisyjne, a bogate kraje robią to znacznie szybciej niż Polska. Efektem będzie pozbywanie się najstarszych aut spalinowych przez właścicieli z Niemiec czy Francji, co wykorzystają polskie autokomisy. Więc już dziś trzeba myśleć, co zrobić, by Polska faktycznie nie stała się złomowiskiem Europy. ∑