Azerbejdżan nie chce rosyjskich linii u siebie, odmawia zgody na rejsy

O co chodzi Azerom? Może to być obawa przed stanem technicznym samolotów wykorzystywanych przez rosyjskie linie. Rosjanie nie mają dostępu do autoryzowanych serwisów ani części wyleasingowanych samolotów, które Rosja zawłaszczyła po napaści na Ukrainę.

Drugim powodem może być obawa przez zajęciem bezprawnie przywłaszczonych maszyn przez leasingodawców. Wprawdzie 22 grudnia służba prasowa Ural Airlines poinformowała Izwiestię, że przewoźnik zawarł ugodę ubezpieczeniową z irlandzkim leasingodawcą AerCap na 19 samolotów Airbus, jednak zagraniczne porty obawiają się, że nie jest to do końca zgodne z prawdą.

Ural Airlines zapewniają, że leasingodawcy zaprzestali swoich żądań wobec strony rosyjskiej. Nie występują już roszczenia z tytułu polis ubezpieczeniowych wystawionych przez towarzystwa ubezpieczeniowe Federacji Rosyjskiej oraz umów leasingu zawartych przez Ural Airlines z AerCap i podmiotami prawnymi, którymi zarządza.

Dlaczego więc Baku nie chce przyjąć samolotów Ural Airlines?