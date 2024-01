Musk twierdzi, że chińskie marki mogą „zmiażdżyć” rywali na rynku samochodów

Rozczarowanie inwestorów

Problemy ma też Cybertruck, który z opóźnieniem trafił do produkcji pod koniec 2023 roku. Już kilka miesięcy temu Elon Musk przyznawał, że nowy pojazd rentowność dla firmy osiągnie najwcześniej w nowym roku.

Spadek tempa wzrostu sprzedaży to niejedyny zawód, jaki Tesla sprawiła inwestorom. Rozczarowanie przyniosły też zyski, Prognozowane na czwarty kwartał 74 centy na akcję nie zostały zrealizowane i osiągnięto ledwo 71. To 40 procent mniej niż rok wcześniej. Tesla drugi kwartał z rzędu nie zrealizowała prognoz zysków. I nie zapowiada się, by było lepiej – przychody w IV kwartale wyniosły 25,2 mld dolarów, zaledwie 3 proc. więcej niż rok wcześniej mimo wzrostu sprzedaży, na co wpływ miały obniżki cen w walce o rynek. Inwestorzy spodziewali się spowolnienia wzrostu przychodów, ale do 25,6 mld dolarów.