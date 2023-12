W kolejce na granicy z Ukrainą stoi blisko 5 tys. ciężarówek. Pomoże Bruksela?

– Katastroficznie wydłużyły się czasy dostaw ciężarówkami do UE: z 5 do 30 dni. W kolejce stoi blisko 5 tys. ciężarówek, więc na Ukrainie brakuje samochodów. Cena frachtu wzrosła z 2–3 tys. euro do 10 tys. euro. To presja na biznes, który ponosi z tego tytułu straty – alarmuje Mykhailo Bno-Airian, specjalny wysłannik Ukraińskiej Federacji Pracodawców.

Z kolei polscy przewoźnicy skarżą się, że ukraińscy rozgościli się na unijnym rynku przewozów drogowych, przejmując ładunki z Polski na Zachód i zaniżając stawki, co prowadzi do upadłości polskich firm. Ministerstwo Infrastruktury RP porównuje, że udział polskich ciężarówek w transporcie między Polską a Ukrainą gwałtownie zmalał. W 2021 r. wynosił 38 proc., a przewoźników z Ukrainy – 62 proc. W końcu października 2023 r. polscy przewoźnicy drogowi wykonywali tylko 8 proc. przewozów, a ukraińscy – 92 proc.

Ukraińcy uważają, że utrata rynku jest problemem polskich przedsiębiorców i nie zgadzają się na przywrócenie zezwoleń. – Nasz potencjał jest nieporównanie mniejszy od polskiego. Mamy tylko 60 tys. ciężarówek w transporcie międzynarodowym, gdy Polscy ponad 280 tys. – mówi Volodymyr Balin, wiceprezes Stowarzyszenia Ukraińskich Przewoźników Samochodowych ASMAP Ukraina.

Nie zgadzają się z nim stowarzyszenia firm transportowych z naszego regionu Unii. Postulat przywrócenia zezwoleń na przewozy komercyjne poparły 18 listopada organizacje z pięciu państw: ZMPD (Polska), MKFE (Węgry), Cesmad Bohemia (Czechy), Cesmad Slovakia Linava (Litwa). Ich szefowie domagają się bezzwłocznego wypowiedzenia porozumienia UE–Ukraina lub wprowadzenia w nim istotnych zmian i umożliwienia powrotu do realizacji umów dwustronnych poszczególnych krajów UE z Ukrainą. „Nie wyobrażamy sobie jednak utrzymania dzisiejszej sytuacji do czerwca 2024 roku, do kiedy obowiązują obecne ustalenia”, napisali transportowcy w oświadczeniu.

Rzecznik KE Adalbert Jahnz oświadczył jednak już 16 listopada: „jasno wypowiadaliśmy się, że powtórne wprowadzenie zezwoleń nie jest spójne z transportową umową między UE i Ukrainą i dlatego jest niemożliwe”.