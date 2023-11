Airbus bliżej wykonania planu dostaw

W III kwartale grupa Airbusa zwiększyła zysk netto o 21 proc. do 806 mln euro dzięki dostarczeniu w ciągu tego okresu 172 samolotów, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 1,01 mld euro, także był lepszy o 21 proc., po 9 miesiącach wynosił 3,6 mld. Dział samolotów cywilnych zmniejszył EBIT o 29 proc. do 2,3 mld euro, a marżę operacyjną o prawie 5 pkt do 7,3 proc. Obroty kwartalne poprawiły się o 12 proc. do 14,9 mld euro, a po trzech kwartałach o tyle samo do 42,6 mld..

— Istnieje nadal bardzo duży popyt na nasze samoloty cywilne, trwa też ożywienie na rynku maszyn szerokokadłubowych. Spodziewamy się trudności w łańcuchu dostaw w miarę zwiększania rytmu produkcji. Podtrzymujemy jednak nasze prognozy dotyczące całego roku — stwierdził prezes Guillaume Faury.

Od początku roku grupa z Tuluzy wydala klientom 488 samolotów, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Roczny plan dostaw przewiduje 720 maszyn, w październiku Airbus przekazał klientom 71 sztuk (18 proc. więcej niż rok wcześniej), więc na ostatnie dwa miesiące przypada 161 sztuk. To dużo, ale w ostatnich latach dochodziło do nadzwyczajnego przyspieszania dostaw, w 2022 r. klienci odebrali 166 samolotów w listopadzie i grudniu, więc wykonanie planu jest możliwe — stwierdził, dziennik „La Tribune”.

Czytaj więcej Transport Boeing dostarczy mniej MAXów. Producenci silników też mają problemy Boeing obniżył plan dostaw w tym roku MAXów z powodu dwóch problemów z jakością podzespołów dostarczanych przez Spirit AeroSystems. General Electric dostarczy mniej silników niż planował, bo kooperanci nie nadążają z dostawami podzespołów. Producent silników CFM wycofał już z rynku ponad połowę silników z elementami nie mającymi certyfikacji, dostarczonymi przez brytyjską AOG Technics.

Airbus potwierdził także zamiar przyspieszenia rytmu produkcji w najbliższych latach — w 2026 r. do 14 maszyn co miesiąc z rodziny A220, do 75 A320neo i do 10 A350 i, a od 2024 r. do 4 A330neo. Po 9 miesiącach grupa ma zamówienia na 1241 samolotów.