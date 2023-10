Rail Baltica wreszcie ruszy? Bruksela wsparła dokończenie kolejowej trasy

Rail Baltica będzie przechodzić przez Kowno i Rygę do Tallina. Projekt przewiduje także wydzielenie odrębnej linii kolejowej Kowno – Wilno. Całkowita długość linii kolejowej Rail Baltica w krajach bałtyckich wynosi 870 km: na Litwie – 392 km, na Łotwie – 265 km, w Estonii – 213 km.

Koszt budowy Rail Baltica wzrósł do niemal 8 mld euro

Planowany koszt całkowity projektu Rail Baltica w krajach bałtyckich miał wynosić 5,8 miliarda euro, ale w 2020 roku pojawiły się informacje, że inwestycja podrożała już do 7,8 mld euro.

Wcześniej, w 2017 r. trzy republiki podpisały z Unią porozumienie w którym zobowiązały się zbudować trasę do 2025 r i zapewnić jej gotowość do eksploatacji do 2026 r. Unia zobowiązała się do dofinansowania 85 proc. kosztów inwestycji. Pandemia spowodowała zastopowanie budowy a przekroczone harmonogramy wywołały napięcia na linii Ryga (siedziba spółki RB Rail AS) a Brukselą.

Po negocjacjach w Radzie Europejskiej, Komisja Europejska zgodziła się przeznaczyć dodatkową kwotę 1,4 mld euro na dokończenie projektu.