Kolejny krok w konsolidacji europejskiego lotnictwa. Przejmują upadłą linię

SAS przechodzi restrukturyzację zgodnie z programem „SAS Forward” w ramach amerykańskiej ochrony przed upadłością na mocy Rozdziału 11. Pozyskanie kapitału własnego było kluczową częścią restrukturyzacji.

Reklama

Skandynawski przewoźnik ogłosił upadłość w lipcu 2022 r. po tym, jak pandemia Covid-19 uziemiła samoloty, wzrosły ceny paliwa, a jego piloci zastrajkowali. SAS poinformował również, że ​​zamierza zakończyć postępowanie upadłościowe pod koniec tego roku, po oczyszczeniu ksiąg z długu sięgającego około 20 miliardów koron szwedzkich (1,8 miliarda dolarów). Przejęcie akcji SAS przez nowych inwestorów odbędzie się poprzez podniesienie kapitału. Z dotychczasowych akcjonariuszy weźmie w nim udział jedynie rząd duński. Szwedzi nie są zainteresowani nowymi inwestycjami z SAS, a Norwegowie wycofali się wcześniej.

Ruchy na rynku lotniczym

Jak wynika z komunikatu, Air France-KLM zainwestuje w podniesieniu kapitału do 144,5 mln dolarów i otrzyma 19,9 proc. akcji SAS z opcją przejęcia pakietu kontrolnego po dwóch latach. A to jest oczywiście następnym krokiem w konsolidacji europejskiego rynku lotniczego po tym, jak wkrótce przez wybranego inwestora (może to być Grupa Lufthansy, AF-KLM, bądź IAG) zostanie przejęty portugalski TAP. Wtedy w Europie z liczących się linii „do wzięcia” pozostaną już tylko fiński Finnair, LOT, Norwegian i grecki Aegean. IAG przejmuje właśnie hiszpańską linię Air Europa, a Lufthansa jest w procesie integracji po kupnie udziałów we włoskim państwowym przewoźniku ITA Airways, następcy Alitalii.

Sojusz z SAS wzmocni siatkę Air France-KLM w krajach nordyckich, które są źródłem aktywnych i zamożnych pasażerów. W ramach umowy SAS opuści Star Alliance i dołączy do sojuszu SkyTeam, którego współzałożycielem jest Air France. „Ten projekt potwierdza ambicje Air France-KLM, aby odegrać aktywną rolę w oczekiwanej konsolidacji w Europie” – czytamy w komunikacie AF-KLM. I dalej „plan sojuszu z SAS nie ma wpływu na nasze zainteresowanie grupą TAP i zdolności do udziału w tym procesie prywatyzacji”.