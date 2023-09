Puchar Davisa: Polska prowadzi z Barbadosem 2:0

Mecz 19-letniego Olafa Pieczkowskiego (646. ATP) z pierwszą rakietą gości, 31-letnim Darianem Kingiem (482. ATP) to inna historia. Doświadczony rywal był kilka lat temu nr 106 na świecie, grał raz w US Open oraz w igrzyskach olimpijskich w Rio, trenował też chwilę Sloane Stephens. W regionalnych rozgrywkach daviscupowych zdecydowanie więcej meczów wygrał, niż przegrał.

Polska – Barbados o prawo gry w barażach o Grupę Światową I w 2024 roku

Zdolny polski młodzieniec, którego kariera zawodowa dopiero rozkwita, ale jest w niej już sierpniowe zwycięstwo w małym turnieju ITF w Szczawnie-Zdroju, zaczął mecz z Kingiem zbyt nerwowo. Chciał zacząć z werwą, ale popełniał często błędy, rywal nie musiał nawet przesadnie się starać, by wygrać set 6:1. Kapitan Mariusz Fyrstenberg poradził Olafowi w przerwie uspokojenie gry, zwolnienie odbić, tak, aby rywal musiał zrezygnować z gry siłą Polaka. Plan się powiódł, mecz się wydłużył, Pieczkowski zyskał w drugim secie przewagę przełamania, wprawdzie ją stracił, ale w tie-breaku dał radę.

Ten tie-break okazał się przełomem, bo w secie decydującym młody Polak wciąż wykazywał większą bojowość, wytrzymał nieco lepiej mecz kondycyjnie i dość szybko zyskał przewagę, którą, już bez przygód, utrzymał do końca. To jego trzeci mecz w barwach biało-czerwonych, na razie wszystkie spotkania wygrał (we wrześniu 2022 roku dwa z Indonezją).

Mecz Polska – Barbados rozgrywany jest o prawo gry w barażach (play-offs) o Grupę Światową I w 2024 roku. Można już z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że polska drużyna to prawo zdobędzie, ale obejrzeć grę (i auto) Hurkacza w Polsce to rzadkość, więc warto pojechać w sobotę do Kozerek. O 11. zapowiedziano jako pierwszy mecz deblowy Karol Drzewiecki i Jan Zieliński kontra King i Haydn Lewis, potem dwa single, choć przy wyniku 3:0 może być tylko jeden.