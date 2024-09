"Pingwin" na platformie Max. O czym opowiada serial o przeciwniku Batmana?

Odpowiedzialna za serial Lauren LeFranc zdradziła ostatnio, że chce skupić się na przedstawieniu Gotham z perspektywy tytułowego bohatera, ukazując ulice pełne przemocy, brudu i chaosu. Oświadczyła również, że właśnie z tego powodu postać Mrocznego Rycerza, który patrzy na to wszystko z góry, nie pojawi się w jej serialu. Matt Reeves, który jest producentem wykonawczym, 0zgadza się z wizją LeFranc.

Serial „Pingwin”: Jeszcze bardziej mroczne Gotham

Gotham, po wydarzeniach z „Batmana”, ma stać się jeszcze mroczniejszym miejscem, w którym wymykająca się władzy przestępczość zaczyna rozlewać się na cale miasto. Takie realia wydają się idealnym miejscem do przedstawienia zmagań mafijnego bossa. Choć kreację Colina Farella w filmie Reevesa mogliśmy obserwować dość krótko, to atmosfera, jaką wprowadzało pojawienie się postaci Pingwina na ekranie, pozwala mieć nadzieję na to, że serial okaże się ciekawą propozycją dla fanów uniwersum DC, którzy na kontynuację filmu o Batmanie muszą poczekać do 2026 roku.

W Polsce serial „Pingwin” zadebiutuje na platformie Max 20 września.