Oczywiście – „niedużo” to sprawa względna. Ale odtwórcy głównych ról w serialu „Przyjaciele” po 17 latach od jego zakończenia co roku otrzymują ogromne pieniądze z tytułu emisji powtórek serialu. W porównaniu do tych kwot, honoraria za udział w odcinku specjalnym „Przyjaciele: spotkanie po latach” wydają się zaskakująco niskie.