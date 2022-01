Klucz do zrozumienia kultury danego kraju można odnaleźć w jego metropoliach. To one często są poligonami doświadczalnymi, w których ścierają się urbanistyczne idee, ambicje i marzenia. O utopijnych praktykach sowieckiej urbanizacji Syberii pisze Kinga Nędza-Sikoniowska w książce „Nowoczesne. O syberyjskich miastach okresu radzieckiego – przypadek Nowokuźniecka i Magnitogorska".