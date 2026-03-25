Na pierwszym planie od lewej: Marcin Bosak jako Wokulski i Marta Ojrzyńska jako Łęcka
Jaki spektakl mógł zaproponować trzydziestojednoletni reżyser, chroniący się w Polsce przed reżimem Aleksandra Łukaszenki, urodzony tam, gdzie Adam Mickiewicz, czyli w Nowogródku? Reżyser jest wnukiem szlachcianki, która ożeniła się z czerwonoarmistą i wygaszała swoją polskość z obawy o rodzinę. Dziś Iłynczyk pracuje w wolnej Warszawie, w wyburzonym po powstaniu Śródmieściu, gdzie wzorem Moskwy stoi Pałac Kultury i Nauki, wieczna pamiątka gwałtu Stalina na Polsce, która już jednak nie odstrasza przed odradzającą się masochistyczną prorosyjskością. Wszak Grzegorz Braun próbuje się przecież kontaktować z Siergiejem Ławrowem, ministrem Władimira Putina, tak jakby chciał żyć pod zaborami – formalnymi lub nie.
Wybór „Lalki” przez reżysera zakorzenionego już w naszym kraju, z Kartą Polaka, dwukrotnego laureata dramaturgicznej Nagrody Aurora, mającego na koncie spektakle w stołecznym Teatrze Studio i Teatrze Polskim w Poznaniu, nie jest wyłącznie ruchem komercyjnym, obliczonym na odcinanie kuponów od produkcji, jakie będą miały premierę w tym roku – fabuły z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską oraz serialu Netflixa z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską.
Poranne spektakle dla szkół tym razem nie wykluczają okazji do poważnej rozmowy o Polakach, którzy mają skłonność do romantyzowania swojej historii, stawiania się w roli ofiar i epatowania bohaterstwem, nawet jeśli jest ono urojone.
Teoretycznie Iłynczyk wystawia „Lalkę” Prusa, ale proponuje nam też, bez taryfy ulgowej i patriotycznych zakłamań, dystopijny wariant „Dziadów”, wyobrażoną wersję salonu warszawskiego Nowosilcowa, rzecz o tym jak Polacy ulegali i znowu ulegają Rosji. Reżyser, którego miejsce urodzenia łączy z Adamem Mickiewiczem, ma ku temu swoje powody. To prawda: nasz romantyczny wieszcz zaproponował bohatera romantycznego, nawiązującego do buntu Filaretów i Filomatów. Ale tylko na papierze. Sam nie brał przecież udziału w powstaniu listopadowym, a wcześniej jeździł po Krymie z carskimi agentami: Karoliną Sobańską i Janem Wittem, synem polskiego oficera, który zwalczał dekabrystów, a potem pacyfikował powstanie listopadowe i Królestwo Polskie. Ciągiem dalszym takiej spacyfikowanej Polski jest Warszawa z „Lalki” i Stanisław Wokulski, kiedyś powstaniec styczniowy, a potem człowiek, który robił interesy na rosyjskiej wojnie z pomocą Rosjanina Adama Suzina.
Iłynczyk rozpina swój spektakl o kolaborantach i kolaboracji między rzeczywistością czasów Prusa, gdy Warszawa była prowincją Cesarstwa Rosyjskiego a przyszłością, w której grono polskich polityków i biznesmenów prze do powołania spółki handlowej „ze Wschodem”. Jej łącznikami mają być Wokulski i Suzin. Oglądamy polityczny horror, jaki czeka nas, gdy spełnią się marzenia antyukraińskich polityków, Ukraina padnie, a Kreml ponownie zainstaluje się w naszej części Europy.
Iłynczyk w postaciach Księcia (Konrad Szymański również w roli Starskiego) i Marszałka (Mateusz Weber również w roli Geista) pokazuje ludzi bez właściwości, miękkich jak plastelina: ich twarze skrywają bezkształtne maski marionetek.
Za to Suzin (świetny Mariusz Drężek) wkracza na scenę brawurowo – w ruskim futrze, z prawosławnym krzyżem na piersi. Wygląda jak jurodiwy, ale zamiast szanować bohaterki Prusa – baronową Krzeszowską (Katarzyna Herman) i Helenę Stawską (Anna Gajewska / Małgorzata Witkowska) – domaga się nastolatek z myślą o sylwestrze na Kremlu. Do Wokulskiego (świetnie wyważony Marcin Bosak, który jest jak kameleon) mówi per Stanisław Piotrowicz. W skrócie prezentuje historię Rosji – tłumaczy obraz Riepina z Iwanem Groźnym mordującym syna oraz ikonę Rublowa, symbolizującą harmonię (a raczej ruski mir). Żąda krymskiego wina, bo tylko takie piją zwycięzcy i krzyczy, że dawno nie słuchaliśmy Prokofiewa.
Słuchamy więc przytłaczających dźwięków „Romea i Julii”, zaś nad sceną wyświetla się napis, że ci, którzy nie chcą słuchać „muzyki agresora” – mogą opuścić salę. Tyle byśmy mogli w przyszłości, która, miejmy nadzieję, nie nastąpi.
O tym, że „Lalka” Iłynczyka rozgrywać się może już „tu i teraz” bądź w bliskiej przyszłości świadczy znakomita rama scenograficzna i topograficzna spektaklu (scenografia i kostiumy Justyna Elminowska). Zgodnie z dzisiejszymi biznesowymi schematami Wokulski ufundował muzeum (Współczesne Muzeum Sztuki Wojennej!), gdzie oprowadzaniem zajmuje się Izabella Łęcka (Marta Ojrzyńska).
Na obrotowej scenie oglądamy wnętrza Muzeum Sztuki Nowoczesnej, sąsiadującego z PKiN, gdzie mieści się też Teatr Dramatyczny, w którym jesteśmy. Jedną z instalacji są „Włosy kobiet ze wszystkich frontów wojny” kuratorowane przez Szumana (Waldemar Barwiński), który „sprzedaje” biznesowy wizerunek pryncypała. W tej sekwencji wybrzmiewa również trauma po popsutej feministycznej rewolucji Moniki Strzępki przerwanej m.in. przez bunt aktorek, w tym Martę Ojrzyńską, która mówi, że feminizm będzie miał sens, gdy stanie się „międzysekcyjny”.
Niestety, feministyczny pociąg chyba już odjechał, narzeka Łęcka, a panie zerkają w stronę konserwatywnych mężczyzn. Scena, gdy siedzą stłoczone na ławce, kiedy zwolennicy dawnego porządku, również obyczajowego, kupczą Polską i wolnością kobiet jest bardzo mocna i szydercza. Podobnie jak performans z drugiego aktu, rozegrany wokół lalki baronowej Krzeszowskiej, pokazujący upodlenie kobiet w mizoginistycznym świecie zakorzenionym w XIX wieku (męscy bohaterowie oglądają to z loży na widowni, nie szczędząc protekcjonalnych gestów).
Drugą instalacją w muzeum Wokulskiego okazuje się wagon bydlęcy, jakim wywożono również Polaków do obozów i gułagów. Łęcka pyta wtedy, czy Wokulski nie powinien wysiąść z pociągu w Skierniewicach. Ma oczywiście na myśli pociąg martyrologii i stawianie się w roli ofiary, co zawsze jest błaganiem o litość. Ironizuje, że ktoś na Wschodzie prawo do bycia odwieczną ofiarą Rosji nam odebrał.
Jednocześnie Wokulski dojrzewa do myśli, by gotową do kompromisu – nie bez zachęt ojca (Robert T. Majewski ) – Łęcką odtrącić. Ale czy to poprawia jego los? Siadając na rzeźbie konia zazdrości Don Kichotowi tego, że mógł do końca łudzić się wyobrażeniami idealnej Dulcynei.
Nie mam sumienia (ani miejsca) spojlerować wszystkich reinterpretacji „Lalki” dokonanych przez Iłynczyka i wspierającego go dramaturga Goran Injaca. Chwilami jest ich być może za dużo i są za bardzo w zgodzie z obowiązującymi trendami. To detal do dyskusji. Ale zespół aktorski nareszcie dostał skrzydeł. Świetna jest Małgorzata Niemirska jako łącznik spektaklu z „Dziadami”, w roli Widma babci reżysera, w której biblioteczce znalazł wczesne wydanie „Lalki” z notatkami.
Niemirska performuje m.in. scenę spotkania Łęckiej i Wokulskiego w jego sklepie, a Stanisława gra wtedy Rzecki (znakomicie fajtłapowaty Piotr Siwkiewicz). Bawią się tym, czego nie ma ani wystudzona emocjonalnie bohaterka Prusa (romans to przecież namiętność, opór i miłość), ani też nie może mieć we współczesnej, postdramatycznej roli Marta Ojrzyńska.
Przede wszystkim zaś Niemirska, grająca kiedyś Lidkę w „Czterech pancernych”, owym peanie na cześć sojuszu ZSRR i PRL (czego nie wypominam – takie były czasy), przypomina, że babka Iłynczyka mogła być obywatelką wolnej II Rzeczpospolitej tylko przez kilka lat. Potem musiała żyć w ZSRR.
Naprawdę chcecie być mięsem armatnim Putina w podboju Zachodu? – pyta nas reżyser.
