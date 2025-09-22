Bogaty Orgon (Piotr Adamczyk) sprowadza do swego domu poznanego przygodnie Tartuffe’a (Bartosz Bielenia) sprawiającego wrażenie bogobojnego, a na pewno – biednego. On też wkrótce staje się najważniejszym członkiem domowej społeczności, co nie podoba się ani matce Orgona, pani Pernelle (Grażyna Szapołowska), ani jego żonie Elmirze (Magdalena Cielecka), pokojówce Dorynie (Dominika Kluźniak), ani dzieciom: Mariannie (Eliza Rycembel) i Damisowi (Oskar Jarzombek). Uwielbienie Orgona dla Tartuffe’a jest tak głębokie, że postanawia wydać za niego swoją córkę, mimo że to Walery (Łukasz Szczepanowski) jest wybrankiem jej serca. A wyrachowany Tartuffe ma swój plan na wzbogacenie się kosztem łatwowiernego Orgona…

Tłumaczenie Jerzego Radziwiłowicza dodało utworowi życia, zbliżyło do wrażliwości współczesnego odbiorcy. Nie stało się to kosztem długości utworu – zarówno molierowski Tartuffe, jak i tłumaczenie Radziwiłowicza mają tyle samo wersów (1962). Zniknęły za to archaizmy stawiające zazwyczaj aktorom opór. Z tego przekładu wcześniej już korzystali m.in. Jacques Lassalle realizując „Tartuffe’a” w Teatrze Narodowym w Warszawie w 2006 roku, Mikołaj Grabowski w Starym Teatrze i inni.

W przypadku obecnej realizacji reżyser znacząco przeniósł ciężar molierowskiego dramatu – tradycyjnie czytanego jako opowieść o hipokryzji religijnej, przedstawiając go jako historię o władzy – kto na kogo ma haka, kto od kogo zależy finansowo i co, kto komu narzuca. A relacje rodzinne w tej niewesołej komedii ujawniają ich kryzys i przemocową naturę.

Tartuffe (Bartosz Bielenia) i Elmira (Magdalena Cielecka) Foto: mat.pras.PAT

Okazuje się, że zmieniają się tylko konwenanse, a zasady rządzące światem, tak jak i natura ludzka – nie.

Brawurową postacią jest w tej inscenizacji Doryna (Dominika Kluźniak), inspirująca bohaterów do działania, nadająca wydarzeniom bieg ponad kompetencje przypisane tej postaci. Trzeba dodać, że wszyscy aktorzy tworzą kreacje, a jasność ich przekazu i świetna dynamika wzajemnych relacji – nie pozwalają oderwać się od ekranu.