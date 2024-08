Spektakl o narcyzmie mistrzów, mobbingu i buncie wygrał Festiwal Szekspirowski

We współczesnym ujęciu Katarzyny Minkowskiej, „Burza” staje się opowieścią o blaskach i mrokach sztuki. Prospero-demiurg przygotowuje tu swoje opus magnum, twórczemu aktowi podporządkowując całe życie – swoje i innych. Koszty rosną, a granice między życiem i tworzeniem zacierają się, coraz radykalniej, coraz ryzykowniej, bezpowrotnie.

Reżyserka stawia pytania: ile wolno wielkiemu talentowi? Po co nam wielka sztuka? Ile wybaczy i czego oczekuje publiczność? Jak zawsze, zdecydujemy na końcu: „Każdy z nas ma do łaski prawo / Więc mnie rozgrzeszcie – bijąc brawo.”

Czytaj więcej Teatr Ludzkie drapieżniki i empatyczne zwierzęta „Matki. Pieśń na czas wojny” Marty Górnickiej i „Elisabeth Costello” Krzysztofa Warlikowskiego uznano za wydarzenia Festiwalu Awiniońskiego.

W konkursie SzekspirOFF, statuetkę i nagrodę główną w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Partnera Konkursu ASTE otrzymało „To bitch or not to bitch” – Hertz Haus. Nagrodę przyznano za innowacyjne podejście do twórczości Szekspira na poziomie treści (wybór poematu ,,Gwałt na Lukrecji”) i formy przedstawienia.

W werdykcie podkreślono oryginalne podejście do tematu gwałtu, bez sięgania po bezpośrednie reprezentacje przemocy, skupienie się na śladach, jakie gwałt pozostawia na kobiecym ciele i kobiecej psychice oraz na opiece nad skrzywdzonym ciałem. Dziennikarze również wyróżnili ten spektakl.

Szekspir oraz ból agonii

Statuetkę Nowego Yorricka otrzymała „Ekspedycja »Burza«” w reżyserii Alexandra Dulaka, (wybór Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie). Spektakl został nagrodzony za wykreowanie na scenie wyrazistego, zapadającego w pamięć obrazu samotności i bólu agonii przy minimalistycznym wykorzystaniu narzędzi teatralnych.