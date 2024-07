Sztuczna inteligencja wyreżyserowała spektakl w Teatrze im. Słowackiego

„Sen Maszyny", czyli AI i Teatr im. Słowackiego

A jednak projekt „Sen Maszyny” w Teatrze im. Słowackiego zmaterializował się nie dzięki reżyserom, tylko specjalistom od sztuk wizualnych: to studio Noviki, czyli Katarzyna Nestorowicz i Marcin Nowicki oraz kurator Stach Szabłowski. Pracowali pod szyldem BMW, które od samego początku napędza się nowymi technologiami.

Intrygująca jest kanwa „Snu maszyny”. Jak mówili twórcy ze studia Noviki, instalacja AI oparła się również na tym, co według człowieka może być uznane za błąd - nomen omen, błędnie.

Oto w 2016 r. doszło do pojedynku w znaną od trzech tysięcy lat chińską grę Go. Mistrz świata Lee Sedol, wbrew oczekiwaniom, przegrał ze sztuczną inteligencją AlphaGo, stworzoną przez zespół DeepMind. To, co człowiek uznał za pomyłkę, stanowiło dla AI otwarcie rozgrywki, którą ostatecznie wygrała.

Tym tropem poszedł Stach Szabłowski eksplorując tę sferę pracy maszyn, które w analogii do działania ludzkiej wyobraźni, nazywana jest halucynacjami. Teatr, zdaniem Szabłowskiego, to naturalna lokalizacja, bo jest „metaforą maszyny do produkcji wyobrażeń”.

Halucynacja sztucznej inteligencji i Wyspiański

Pokazywana na wielu ekranach kilkunastominutowa halucynacja jest owocem interakcji z przestrzenią historycznych wnętrz XIX-wiecznej siedziby Teatru im. Słowackiego oraz aktorów w kostiumach, odbywających podróż w wielu wymiarach jednocześnie: narracji filmowej, rzeczywistości wirtualnej - pojawiają się egzotyczne pejzaże, w tym pustynie, a także w przestrzeni miejskiej Krakowa.