Spektakle Górnickiej i Warlikowskiego na Dziedzińcu Głównym Pałacu Papieży w Awinionie

W tym roku odbędzie się już 78. edycja Festiwalu Awiniońskiego, o największej tradycji, prestiżu i frekwencji na kontynencie. W lipcu zjeżdżają nad Rodan teatromani z całego świata, którzy kupują ok 100 tys. biletów na spektakle nurtu głównego (zespoły profesjonalne i gwiazdy), zaś ponad milion biletów sprzedaje się na spektakle nurtu OFF.

Krzysztof Warlikowski w Awinionie

To nie będzie pierwsza wizyta Krzysztofa Warlikowskiego w Awinionie, który często bywał zapraszany na festiwal, m. in. „(A)pollonią”, „Dybukiem” (do pokazu nie doszło z powodu strajku), „Kabaretem warszawskim” i „Krumem”.

W tym roku przyjedzie ze swoim spektaklem do Awinionu po raz ósmy i pokaże najnowszą premierę Nowego Teatru w Warszawie, którym kieruje, czyli „Elizabeth Costello. Siedem wykładów i pięć bajek z morałem”, opartych w większości na prozie noblisty J.M.Coetzeego, powiązanej motywem jego alter ego, czyli tytułowej Costello — pisarki, feministki, wegetarianki, pacyfistki.

Jak przypomina Nowy, postać pisarki Elizabeth Costello pojawiła się po raz pierwszy w 1999 r. Johna Maxwella Coetzeego zaproszono wtedy do wygłoszenia dwóch wykładów na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i tematem była właśnie Elizabeth Costello. Odtąd autor napisał jeszcze kilka utworów, w których pojawiała się ta postać, a jej biografia stopniowo zaczęła się rozrastać. W 2003 roku pisarz poświęcił jej odrębną powieść, którą zatytułował „Elizabeth Costello”.