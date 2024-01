Michał Kotański: Zastałem Teatr TV w zupełnej rozsypce

Na jakim Teatrze TV się Pan wychował?

Oczywiście na „Igraszkach z diabłem” Jana Drdy w reżyserii Tadeusza Lisa. Pamiętam też, że jako dziecko często oglądałem teatralne bajki, choć ich tytuły uleciały z głowy. Dlatego zależy mi, by po latach nieobecności powrócił Teatr Młodego Widza.

A wzorce Teatru TV?

Postawmy sprawę inaczej. Oprócz twórców zaznajomionych z tym medium, jak Agnieszka Glińska czy Jan Englert, chciałbym zaprosić młodych artystów, którzy będą się go dopiero uczyli. Nikomu nie zamierzam sugerować, jak ma pracować. Tak samo postępuję w kieleckim teatrze – sytuuję się raczej w roli partnera w rozmowie z twórcą. Moje zadanie polega na tym, by pomóc realizować to, co sobie wymyślił.

Czyli temat jest dla pana ważniejszy niż forma?