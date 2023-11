Monikę Strzępkę poparł zespół Teatru Dramatycznego. Ale nie cały

Kobieta do zjedzenia - Magdalena Smalara W OCH-Teatrze

Jedzenie, to coś, co łączy nas wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Możemy podchodzić do tego tematu z różnych perspektyw: socjologicznej, historycznej, filozoficznej, literackiej, zdrowotnej, dietetycznej czy fizjologicznej. Jednak, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak jedzenie jest obecne w literaturze? Jak wielcy autorzy pisali o różnych smakołykach, czy choćby o prozaicznych bułkach, jak te słynne magdalenki, o których pisał Marcel Proust, czy też o Mickiewiczowskim bigosie?