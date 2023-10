Irańskie kobiety i Danton z serialu „Sukcesja”

Gwiazda kina i teatru

Koohestani, dziś uznany twórca irańskiego teatru i kina, porzuca dawną skłonność do niepokojących, choć onirycznie rozmytych obrazów na rzecz ostrych cięć. Akcja „Dantons Tod Reloaded” ma miejsce za kulisami teatru, ale równie dobrze mogłaby w świecie wielkiej korporacji. Oskarżenie dotyczy domniemania molestowania seksualnego, ale irański reżyser myli tropy w roli Camille’a Desmoulinsa, towarzysza Dantona, obsadzając zjawiskową, fantastyczną w tej roli Pauline Renévie. Cała piątka wykonawców oraz współautorka tekstu Mahin Sadri, obecna w nagraniu filmowym, gra zresztą znakomicie, z nieubłaganą precyzją i bez sentymentalnych ozdobników. Dzięki ich wspólnej intensywnej obecności można poczuć płynące ze sceny oskarżenie. Chociaż od czasu Rewolucji Francuskiej minęły z górą dwa wieki, świat znowu wypadł z ram i żaden przewrót nie przywróci porządku. Nawet jeśli na buntowników nie spada już gilotyna, łatwo o faktyczną ich eliminację. W widowisku z Thalii symbolizuje ją świetliste cięcie na ekranie, ma w sobie ostrość dawnych maszyn do zadawania mordów. Koohestani i Sadri dodatkowo potęgują grozę całości innym, tym razem symbolicznym cięciem – włosów irańskich kobiet. Dokonuje go w filmowym nagraniu sama Sadri, obsadzona w roli Marion. Ale dotyczy to wykluczenia irańskich kobiet w społeczeństwie. Twórcy „Dantons Tod Reloaded” łączą więc europejską perspektywę z pamięcią o doświadczeniu ojczyzny. Robi to przejmujące wrażenie.

Mocny to, wwiercający się w serce spektakl. Dobrze, by został pokazany w Polsce. Tu nikt nie każe kobietom ścinać włosów, ale na dobre samopoczucie absolutnie nie wolno nam sobie pozwolić.

Roberto Ciulli, włoska gwiazda

Kunstfest w Weimarze to jeden z najszerszych interdyscyplinarnych przeglądów w Niemczech. Prezentacja teatru, literatury i muzyki różnych gatunków ogarnia całe miasto Goethego i Schillera, pełne pamiątek po obu poetach. W tym roku festiwal fetował także Roberto Ciulliego, jednego z najbardziej charyzmatycznych inscenizatorów, od ponad czterech dekad związanego Theather an der Ruhr w Mülheim. Wcześniej twórca porzucił rodzinne Włochy i filozofię, choć ją zgłębiał i się z niej doktoryzował. W Niemczech zaczynał jako robotnik i kierowca ciężarówki, aby skierować się ku teatrowi. Gdy poczuł ograniczenia administracyjnego systemu, postanowił założyć własny. Theather an der Ruhr powstał w Mülheim w roku 1980. Dziś Roberto Ciulli ma lat osiemdziesiąt dziewięć.

W Weimarze pokazał dwa legendarne, od dawna utrzymujące się w repertuarze spektakle, z którymi zjeździł pół świata, ale nie był w Polsce, choć pokazywał tutaj swoje inne inscenizacje. Oba niezwykle kameralne, wręcz ascetyczne. W „Peer Gyncie” według Henrika Ibsena wraz z wybitną aktorką Marią Neumann zagrali wszystkie role dramatu. W ciemnych garniturach i białych koszulach oboje są niczym własne lustrzane odbicia. Przez niespełna półtorej godziny odbywają drogę Peer Gynta - podróż do wnętrza jego jaźni. Żonglują konwencjami scenicznymi, w mgnieniu oka przechodzić od tragedii do clownady. Pomysł twórców na adaptację dramatu Ibsena polega na tym, by rozegrać go w głowie bohatera. Zobaczyć go w chwili trwania tuż przed ostatecznym zgaśnięciem.

Jeszcze bardziej zrósł się z Ciullim (i Neumann znów mu partnerującą) „Mały Książę”. Dzięki inscenizacji szefa Theather an der Ruhr dzieło Antoine’a de Saint-Exupéry’ego ucieka wreszcie z szufladki z hasłem „najwspanialsza książka dla wszystkich pokoleń”, ukazując całą swą gorycz i melancholię. Bo tytułowy bohater grany przez sędziwego reżysera to to stary pogrążony w nieustannej depresji clown, z uporem powtarzający najważniejsze dziecięce pytania. Pociąga tequilę prosto z butelki, czasem wybucha gorzkim śmiechem. I tak klasyczne przedstawienie z Mülheim udowadnia ponadczasową siłę, ostatecznie odbierając „Małemu Księciu” niewinność.