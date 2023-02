Niemiecki teatr od początku wojny stanął po stronie Ukrainy, dając ofiarom reżimu Putina mocne wsparcia, którego nie mogła zlekceważyć nawet bardziej zachowawcza część niemieckiego społeczeństwa. Kuratorzy Dni Lessinga, programując festiwalu, dobrze rozumieli potrzebę dyskusji o Ukrainie, która ostatecznie zdominowała inne tematy podejmowane przez teatralne gwiazdy: Romeo Castellucciego, Kriłła Sieriebriennikowa, Taylora Maca, Jakaba Tarnocziego, Nicolasa Stemanna czy pochodzącego z Ukrainy Vlada Troitskiego.

Najciekawsze były dwa spektakle wyreżyserowane przez żyjącego na emigracji rosyjskiego reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa, ofiarę reżimu Putina, choć są też opinie, że korzysta z pieniędzy jednego z oligarchów. „Wij” według opowiadania Gogola, został przepisany na wojenne realia we współpracy z ukraińskim dramaturgiem, Bohdanem Pankrukhinem. W oryginale mamy młodego filozofa z kijowskiego seminarium zmuszonego do trzydniowych modłów przy trumnie córki ukraińskiego bogacza, ale też i jego ofiary. W spektaklu broniący kraju Ukraińcy zmuszają rosyjskiego żołnierza do spędzenia w zbombardowanej szkole trzech nocy z trupem ukraińskiej dziewczyny, którą prawdopodobnie zabił. Rosjanin musi skonfrontować się zarówno ze swoimi chorymi wizjami świata, jak i z prawdziwymi obrazami ukraińskiej wojny i jej ofiar. To one stają się nowym wcieleniem gogolowskiego potwora Wija, wedle legendy, zabijającego spojrzeniem w oczy.

„Czarny mnich” Sieriebriennikowa wg opowiadania Czechowa, to przejmujące, pełne brutalności studium szaleństwa, rozpisane na trzy warianty tej samej osoby. Najbardziej radykalnym z nich, prowadzącym bohatera do samozagłady, jest ten, mówiący po rosyjsku. Wypiera się winy, tłumaczy chorobą i wymyśloną legendą o samopowielającym się Czarnym Mnichu. To przykład narracji usprawiedliwiającą każdą podłość. Po takim człowieku zostają tylko ofiary i zgliszcza. Oba spektakle są ważne w dyskusji o angażowaniu się Niemiec w wojnę po stronie Ukrainy, gdyż dostarczają dowodów na rosyjskie szaleństwo i zbrodnie, zwłaszcza, że część niemieckiego społeczeństwa wciąż wierzy w bajki o dobrym wujku Władimirze.

Jednym z dwóch polskich akcentów festiwalu był wykład performatywny Magdy Szpecht „CYBER ELF”, wyprodukowany przez Nowy Teatr, Sirenos i Aefekt. Polska reżyserka opowiadała niemieckiej publiczności o swoich działaniach demaskujących rosyjską propagandę. Spotkanie publiczności z artystką po spektaklu pokazało, że praca tytułowych Cyber Elfów ma sens, odsłania bowiem najbardziej bezczelne mechanizmy rosyjskiej manipulacji, dając zwykłym ludziom narzędzia do wychwycenia fake newsów, kreujących na przykład Ukrainę na kraj neonazistowski, co ma z kolei usprawiedliwić rosyjską agresję. - Wszystkie osoby, które spotkałam w Hamburgu wyrażały solidarność z Ukrainą, współczucie dla ofiar wojny i nadzieję na pokój – powiedziała Magda Szpecht - Niektórzy bali się, że wysłanie niemieckich czołgów do Ukrainy doprowadzi do eskalacji konfliktu. Starałam się wtedy tłumaczyć, że Ukraina broni całego zachodniego świata przed rosyjskim autorytaryzmem i terrorem.

Polskiego charakteru nabrały również pokazy „Króla Edypa” Nicolasa Stemanna z Schaushpielhaus Zurich dzięki urodzonej w Sokołowie Podlaskim Patrycji Ziółkowskiej. Wybitna aktorka znana z Schaushpielhaus Zurich, Thalia Theater w Hamburgu czy Burgtheater w Wiedniu, w tragedii Sofoklesa rozpisanej na dwie aktorki, zagrała kilka znakomitych ról, w tym tytułowego Edypa. Jako, że jest jedną z ulubionych aktorek Luka Percevala, był pomysł, żeby zagrała w jego słynnych warszawsko-krakowskich „3siostrach”. Na przeszkodzie stanęły jednak pieniądze (rzekome wysokie koszty podróży i akomodacji aktorki w Polsce). Na biedne teatry nie trafiło, nasza strata, tym bardziej, że Patrycja Ziółkowska w Niemczech jest rozchwytywana, grała na Festiwalu Salzburskim i ma nowe znaczące propozycje.

Tomasz Domagała z Hamburga