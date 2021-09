Wyczekiwane od dwóch lat wydarzenie – w 2020 roku festiwal OKT/„Klasyka Żywa” nie odbył się z powodu pandemii COVID-19 – zbiegło się w czasie z udostępnieniem odnowionej przestrzeni opolskiego teatru. Publiczność festiwalowa będzie miała okazję zobaczyć najlepsze klasyczne realizacje z różnych polskich scen w jednym miejscu oraz wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących, prezentowanych w nowych wnętrzach Teatru im. Jana Kochanowskiego .Jubileuszowe 45. Opolskie Konfrontacje Teatralne, stanowiące jednocześnie finał V i VI Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, potrwają do 26 września 2021.

Pierwszym spektaklem pokazanym w ramach OKT była „Matka Joanna od Aniołów” w reżyserii Jana Klaty z Nowego Teatru. Przedstawienie zostało zaprezentowane w Warszawie, co było pierwszym takim przypadkiem w historii festiwalu. Opolską część OKT/„Klasyki Żywej” rozpoczniemy dziś (w piątek, 10.09.2021) wieczorem spektaklem „Trans-Atlantico” w reżyserii Tomasza Gawrona z Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. W kolejnych dniach zobaczymy znane powieści w nowych odsłonach: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprezentuje „Lalkę” w reżyserii Wojtka Klemma, a Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie „Nad Niemnem. Obrazy z czasów pozytywizmu” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. „Panny z Wilka” znajdą się w repertuarze dwukrotnie – w reżyserii Agnieszki Glińskiej (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie) i Krzysztofa Rekowskiego (Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie). Zagrana zostanie również „Matka” w reżyserii Radka Stępnia z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu oraz „Krótka rozmowa ze Śmiercią” w reżyserii Marcina Libera (Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie) – spektakl wyróżniony przez Komisję Artystyczną VI Konkursu „Klasyka Żywa” Nagrodą Specjalną im. Stanisława Hebanowskiego za odkrycie repertuarowe. Nie zabraknie również propozycji dla młodszej widowni – całe rodziny zapraszamy na spektakle „Zaczarowana królewna” w reżyserii Michała Derlatki (Teatr Wybrzeże w Gdańsku) oraz „Baśń o pięknej Parysadzie i Ptaku Bulbulezarze” w reżyserii Jarosława Kiliana (Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie).

– Komisja Artystyczna ogląda i ocenia spektakle zgłoszone przez teatry z całej Polski – tłumaczy przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu Patryk Kencki. – Interesują nas zarówno walory tekstów, jak i jakość tych spektakli – to w jaki sposób mierzą się one ze współczesnością, z obecnymi problemami. Założeniem Konkursu było sięganie raczej po teksty dramatyczne, ale jest tyle ciekawych adaptacji dzisiaj w teatrze, że nie mogło zabraknąć ich w naszym ostatecznym, festiwalowym wyborze. Nasza rola jako komisji w tym momencie się skończyła. Teraz wybrane tytuły oceniać będzie jury i publiczność – a jest co, bo są to inscenizacje niezwykłe i interesujące – dodaje.

Podczas opolskich konfrontacji konkursowe spektakle i ich twórcy powalczą o Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego – przyznawaną teatrom z przeznaczeniem na przygotowanie kolejnej klasycznej premiery – oraz inne nagrody regulaminowe, m.in. za reżyserię, scenografię czy muzykę. Laureatów wyłoni Jury, w którego skład weszli w tym roku: Anna Augustynowicz, reżyserka, scenografka, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie, dr Elżbieta Baniewicz, krytyczka teatralna, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, Wojciech Solarz, aktor teatralny i filmowy, dr hab. Wanda Świątkowska, teatrolożka, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dr Antoni Winch, dramaturg, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku spektaklom konkursowym towarzyszyć będą dwa pokazy premierowe. Pierwszym z nich jest premiera autorskiego projektu Anny Karasińskiej, znanej z oryginalnych strategii teatralnych reżyserki, której realizacja w całości owiana jest tajemnicą. Tę prezentację zobaczymy 11 września. Drugą premierą będzie realizowany przez Norberta Rakowskiego „Amator 2020”, spektakl będący swoistą kontynuacją słynnego „Amatora” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego, na który zapraszamy 17 września.

Oprócz premier widzowie OKT będą mogli zobaczyć i wysłuchać koncertów muzyków młodego pokolenia, wziąć udział w Silent Disco oraz obejrzeć najlepsze teatralne zdjęcia sezonu na plenerowej wystawie prac finalistów i laureatów VI edycji Konkursu Fotografii Teatralnej, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Podczas koncertowych wieczorów w foyer teatru zaprezentują się Fours Collective, Micromusic, Ofelia i Jarecki. Zwieńczeniem festiwalu, 26 września, będzie występ Zespołu TJK i Przyjaciele. Tuż po nim ogłoszone zostaną wyniki 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych (zostaną opublikowane tego samego wieczoru na stronach internetowych oraz w oficjalnych kanałach społecznościowych Instytutu Teatralnego oraz Teatru im. Kochanowskiego).