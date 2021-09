23:04

Reklama

Dziękujemy, że byli dziś Państwo z nami. Kolejna relacja na żywo z walki Polski i świata z koronawirusem już od rana na rp.pl.

23:02

Reklama

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił plan łagodzenia ograniczających prawa obywatelskie restrykcji wprowadzonych w ramach walki z epidemią koronawirusa. Oświadczył jednocześnie, że nie nadszedł czas, by znieść wszystkie ograniczenia. Wkrótce osoby przylatujące do Wielkiej Brytanii mają być poddawane dwutygodniowej kwarantannie.

22:45

Francuski pisarz Michel Houellebecq przekazał radiu „List wewnętrzny” o pandemii koronawirusa.

22:28

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

W obwodzie tambowskim w Rosji stwierdzono zakażenie nowym koronawirusem u trzydniowej dziewczynki – podała agencja Interfax. W ciągu ostatnich 24 godzin wirusa potwierdzono także u dziewięciorga innych dzieci.

22:01

Reklama

Przewoźnicy domagają się zwiększenia limitu pasażerów w autobusach, tramwajach i metrze, bo na przystankach rosną kolejki. Branża chce także pilnego objęcia miejskiego transportu rządową tarczą antykryzysową.

21:40

Zamrożenie gospodarki uderzy w budżet. Producenci wyrobów akcyzowych sygnalizują spadki sprzedaży sięgające 30 proc. Większości nie da się już odrobić.

21:35

Dramatyczny spadek PIT w samorządach. W lokalne budżety wirus uderzył z ogromną siłą. Wpływy z podatków dochodowych za kwiecień spadły o ok. 40 proc. Gdyby miało to potrwać do końca roku, większość miast i gmin by zbankrutowała.

21:12

Reklama

Przyjęty przez ministra (zdrowia – red.) model walki z koronawirusem – jeśli to w ogóle walką można nazwać – jest najgorszy z możliwych – ocenił poseł koalicyjnego Porozumienia Andrzej Sośnierz. Były szef NFZ powiedział w TVN24, że do ostatniego luzowania restrykcji nałożonych w ramach walki z wirusem doszło w najmniej odpowiednim momencie, a w kwestii wyborów prezydenckich „sfera polityczna sama się ograła”.

20:55

Przewodniczący PKW poinformował, że marszałek Sejmu w ciągu 14 dni od opublikowania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej może wyznaczyć nowy termin wyborów, który powinien przypaść w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia.

20:50

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że po nerwowej niedzieli porozumienie Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem się utrzymuje. Wybory prezydenckie odbędą się prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca tego roku. Wkrótce zostanie przedstawiona nowelizacja ustawy o głosowaniu korespondencyjnym.

Reklama

20:45

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w zarządzonych na 10 maja wyborach prezydenckich brak było możliwości głosowania na kandydatów. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej dla Sądu Najwyższego nie zostanie sporządzone.

Fot. Fotorzepa, Jakub Czermiński

20:04

Jarosław Gowin zapobiegł zepchnięciu Polski w głęboki kryzys przez narodowo-konserwatywne władze forsujące wątpliwy pomysł wyborów prezydenckich. Zapewnia mu to miejsce w podręcznikach do historii – czytamy w komentarzu opublikowanym w niedzielnym wydaniu „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”.

Reklama

19:47

Liczba ofiar COVID-19 w Kanadzie wzrosła w ciągu doby o 2,2 proc. i wynosi 4728 – wynika z oficjalnych danych. W Kanadzie zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono u prawie 68 tys. osób; w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1216 przypadków i odnotowano 100 zgonów.

19:37

W porównaniu z poprzednim rokiem, w pierwszym kwartale 2020 r. w Rosji odnotowano spadek liczby zgonów – podała agencja Interfax, powołując się na dane rosyjskiego biura statystycznego. Z kolei w kwietniu w Moskwie liczba zgonów wzrosła rok do roku o 18 proc.

19:03

Reklama

Nowe dane na temat epidemii opublikowało także brytyjskie ministerstwo zdrowia, informując o śmierci 269 osób zakażonych koronawirusem. To najniższa dobowa liczba zgonów wywołanych COVID-19 na Wyspach od 29 marca. Według resortu, liczba ofiar epidemii w Wielkiej Brytanii wzrosła do 31855. W ciągu doby na Wyspach wykonano 92,8 tys. testów na koronawirusa – ósmy dzień z rzędu nie osiągnięto zapowiadanego przez władze poziomu 100 tys. testów na dobę.

18:50

W okresie od piątku do soboty we Francji zmarło 70 osób zakażonych koronawirusem. To najniższa dobowa liczba ofiar COVID-19 we Francji od niespełna dwóch miesięcy, od czasu wprowadzenia w tym kraju ograniczeń w przemieszczaniu się i prowadzeniu działalności gospodarczej. Aktualne informacje mówią o 26380 ofiarach epidemii nad Sekwaną. W szpitalach pozostaje 22,5 tys. osób zakażonych, z czego 2,7 tys. na oddziałach intensywnej terapii.

18:40

W ciągu doby we Włoszech odnotowano 802 przypadki koronawirusa i śmierć 165 zakażonych osób – przekazała włoska Obrona Cywilna.

18:14

W ciągu ostatniej doby liczba przypadków koronawirusa w Turcji wzrosła o 1542 i przekroczyła 138,6 tys. – podało miejscowe Ministerstwo Zdrowia. W Turcji odnotowano śmierć 47 kolejnych zakażonych osób – liczba ofiar COVID-19 wzrosła w tym kraju do 3786. Liczba ozdrowieńców od soboty wzrosła o 3,2 tys. i wynosi niespełna 93 tys. – przekazał turecki resort.

18:09

Województwo dolnośląskie to trzeci region w kraju, w którym odnotowano więcej niż 2000 przypadków koronawirusa – wynika z danych resortu zdrowia.

17:51

Firma, która kupuje pracownikom środki ochrony przed koronawirusem, może zaliczyć wydatki do podatkowych kosztów.

17:42

Liczba ofiar COVID-19 w Polsce wzrosła do 800.

17:36

Liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 15996 – podało Ministerstwo Zdrowia, informując jednocześnie o śmierci kolejnych 9 zakażonych osób.

17:09

Sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” nie jest dobrą wiadomością dla obozu Zjednoczonej Prawicy. Wynika z niego, że wyborcy ZP popierają układ zawarty przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Zakłada on, że wybory prezydenckie nie odbędą się maju, tylko ok. dwa miesiące później. Ale ranking preferencji prezydenckich pokazuje, że im później odbędą się wybory, tym większe jest prawdopodobieństwo, że Andrzej Duda je przegra.

16:42

Według najnowszych danych, w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad milion 316 tys. przypadków koronawirusa. Liczba ofiar COVID-19 wzrosła w USA do 79,8 tys.

16:35

Po złagodzeniu restrykcji nałożonych w ramach walki z koronawirusem 60 proc. dzieci wróciło do żłobków i przedszkoli – poinformowało Ministerstwo Edukacji Izraela.

15:58

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ujawnił szczegóły nowych zaleceń władz związanych z epidemią koronawirusa. Oficjalne hasło „zostań w domu, ratuj życia, chroń służbę zdrowia” zostało zastąpione sloganem „bądź czujny, kontroluj wirusa, ratuj życia”.

Fot. AFP PHOTO / 10 DOWNING STREET / ANDREW PARSONS

15:47

– W tym roku pojedziemy na wakacje, nie spędzimy tego lata na balkonie – zapewnił premier Giuseppe Conte w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera”.

15:30

W Bolton (hrabstwo Greater Manchester, Anglia) policja w sobotni wieczór została wezwana na przyjęcie urodzinowe, na którym świętowało ok. 40 osób, w tym nieletnich. Funkcjonariusze wezwali zebranych do rozejścia się, powołując się na ograniczenia wprowadzone w ramach walki z koronawirusem. Część uczestników przyjęcia nie chciała zastosować się do poleceń, niektórzy – jak podano – zaczęli kaszleć. Siedem osób w wieku od 23 do 48 lat zostało aresztowanych za naruszanie porządku publicznego i łamanie przepisów dot. COVID-19. – Należy przestrzegać prawa i zasad wprowadzonych przez władze w celu ratowania żyć i ochrony najbardziej narażonych członków społeczności – stwierdził cytowany w policyjnym komunikacie zastępca szefa policji Robert Potts.

14.30

W ciągu doby wykonano ponad 16,2 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/SZHg4HtshU — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 10, 2020

14.20

Do ponad 209 tysięcy wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Rosji. Ostatniej doby zanotowano tam 11 012 nowych przypadków.

Pavel Korolyov / AFP

13.50

Zmiany w Kodeksie wyborczym, które Prawo i Sprawiedliwość ma już przygotowane, przywracają Państwowej Komisji Wyborczej jej rolę organizatora wyborów – pisze RMF FM. Już zebrane podpisy kandydatów mają pozostać ważne.

13.15

Pandemia sprawiła, że stoimy przed większym wyzwaniem niż na początku lat 90. Wtedy na sukcesie Polski zależało Amerykanom, Niemcy nie były takie silne, Związek Radziecki się rozpadł, a my mieliśmy jeszcze naszego papieża. A dziś? – mówi w rozmowie z Elizą Olczyk Cezary Mech, wiceminister finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

12.45

Zdaniem prezydenckiego doradcy prof. Andrzeja Zybertowicza protestujący w Warszawie przedsiębiorcy nie przestrzegają zasad sanitarnych i sami przedłużają czas ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

12.00

To, czy do końca roku koronawirus spowoduje 100 000 zgonów, zależy od tego, jak szybko rygory zostaną złagodzone, jak skuteczne jest śledzenie kontaktów i czy poradzimy sobie z sytuacją w szpitalach i domach opieki – uważają naukowcy doradzający brytyjskiemu rządowi.

11.20

Po niedawnych, ogólnikowych deklaracjach, że może w maju, jest już konkretna data -18 maja. Są już także gotowe konkretne wytyczne dla mających wtedy ruszyć salonów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych.

11.00

10.00

170 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 6 osób – komunikat Ministerstwa Zdrowia

9.30

Dziś prawie 5 tysięcy górników ma zostać poddanych testom na koronawirusa. Próbki pobierane są w pięciu wyznaczonych miejscach.

John MACDOUGALL / AFP

8.30

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 667 do 169 218 – poinformował dziś Instytut Roberta Kocha. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 13 – do 7 395.

8.00

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała o 14 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w tym w Wuhan. To najwyższa liczba zakażeń od 28 kwietnia, a w Wuhan – pierwszy przypadek SARS-CoV-2 od ponad miesiąca.

Anthony WALLACE / AFP

7.25

Połowa Polaków uważa, że szkoły powinny być zamknięte do wakacji – sondaż SW Research dla rp.pl.

7.05

W ciągu ostatniej doby w Korei Południowej wykryto 34 nowe zakażenia koronawirusem – to największy dobowy wzrost liczby zakażeń od miesiąca. Ma on związek z pojawieniem się niewielkiego ogniska koronawirusa związanego z kilkoma nocnymi klubami, które odwiedził zakażony koronawirusem mężczyzna.

6:43

Instytut Roberta Kocha podał, że w ciągu doby liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w Niemczech wzrosła o 667 do 169218. Liczba ofiar COVID-19 w Niemczech wzrosła o 13 – do 7395.

6:41

W Meksyku w ciągu doby wykryto 1938 nowych zakażeń koronawirusem i 193 kolejne zgony z powodu COVID-19. Łączna liczba zakażeń wykrytych w Meksyku wzrosła do 33460, a liczba zgonów z powodu COVID-19 – do 3353.

6:40

6:35

W wyniku COVID-19 zmarło w Polsce 785 osób.

6:30

W Polsce koronawirusa wykryto jak dotąd u 15651 osób.

6:20

Na całym świecie koronawirusem zakaziło się 4024737 osób. W wyniku COVID-19, choroby wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, zmarło 279313 osób. Za wyleczone uznaje się 1375854 osoby, u których wykryto zakażenie się wirusem.

W USA wirusem zakaziło się 1309541 osób. W Hiszpanii – 223578, we Włoszech – 218268, w Wielkiej Brytanii – 216525, w Rosji – 198677, we Francji – 176782, w Niemczech – 171324, w Brazylii – 156061, w Turcji – 137115, w Iranie – 106220, w Chinach – 82901, w Kanadzie – 67702, w Peru – 65015, w Indiach – 62939, w Belgii – 52596, w Holandii – 42382, w Arabii Saudyjskiej – 37136, w Meksyku – 33460, w Szwajcarii – 30251, w Pakistanie – 29465, w Ekwadorze – 29071, w Portugalii – 27406, w Chile – 27219, w Szwecji – 25921, w Irlandii – 22760, w Singapurze – 22460, na Białorusi – 22052, w Katarze – 21331.

W wyniku COVID-19 w USA zmarło 80037 osób, w Wielkiej Brytanii – 31587, we Włoszech – 30395, w Hiszpanii – 26478, we Francji – 26310, w Brazylii – 10656, w Belgii – 8581, w Niemczech – 7549, w Iranie – 6589, w Holandii – 5422, w Kanadzie – 4693, w Chinach – 4633, w Turcji – 3739, w Meksyku – 3353, w Szwecji – 3220, w Indiach – 2109, w Szwajcarii – 1830, w Rosji – 1827, w Peru – 1814, w Ekwadorze – 1717, w Irlandii – 1446, w Portugalii – 1126.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.