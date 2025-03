04:41 Ukraińskie zgrupowanie operacyjno-taktyczne „Chortyca” publikuje nagranie z ataku dronów na rosyjskie pozycje

Drony, w czasie ataków, do których doszło na terenie obwodu charkowskiego, zniszczyły pięć pojazdów opancerzonych i polowe składy amunicji – wynika z komunikatu.



04:38 W okupowanym Doniecku nauczyciele są namawiani do podpisywania rocznych kontraktów z armią

Informację taką przekazuje ukraiński ruch oporu „Żółta wstążka”. Z komunikatu ukraińskiego ruchu oporu wynika, że nauczyciele mają być zachęcani do podpisywania rocznych kontraktów z armią, by „kształtować patriotyczne oblicze pedagogiki”. Podpisanie takiego kontraktu ma być „dowodem lojalności” nauczyciela.



04:36 Gubernator obwodu kijowskiego i mer Buczy przekazali sprzęt ukraińskiej armii

W przededniu trzeciej rocznicy wyzwolenia Buczy Mykoła Kałasznyk, gubernator obwodu kijowskiego oraz Anatolij Fedoruk, mer Buczy, przekazali siedem półciężarówek i 200 dronów FPV ukraińskiej armii.



04:33 Ukraińcy publikują nagranie z udanego ataku drona na rosyjski czołg

Atak miał miejsce w obwodzie donieckim. Przeprowadzili go żołnierze 414. Samodzielnej Brygady Bezzałogowych Statków Powietrznych.



04:32 Charków był w nocy celem ataku rosyjskich dronów-kamikadze

W mieście w nocy rozległy się eksplozje. Zaatakowane miało zostać m.in. jedno z prywatnych przedsiębiorstw na terenie miasta.



04:28 W Murmańsku 44-letni mężczyzna otworzył ogień z dachu budynku mieszkalnego

Jak podają rosyjskie media mieszkaniec Murmańska zaczął strzelać z dachu do policjantów. Strzelca udało się zneutralizować jednostkom rosyjskiej Gwardii Narodowej. 44-latek został ranny i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Witalij Baranow, przedstawiciel lokalnego oddziału Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej wyjaśnił, że decyzja o zneutralizowaniu strzelca zapadła po tym, jak odmówił on negocjacji.



04:25 Donald Trump mówi, że Wołodymyr Zełenski „będzie miał duże problemy” jeśli spróbuje wycofać się z umowy surowcowej

- Jeśli to zrobi, będzie miał problemy, duże, duże problemy – tak Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami skomentował fakt, że Wołodymyr Zełenski ma, jego zdaniem, próbować wycofać się z umowy ws. dostępu USA do ukraińskich surowców naturalnych, którą oba kraje mają podpisać.



04:21 Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło uderzenie na pozycję Ukraińców w obwodzie kurskim

Ministerstwo Obrony Rosji informuje o ataku bombowca taktycznego Su-34, któremu towarzyszył myśliwiec Su-35S na umocnione pozycje ukraińskie w obwodzie kurskim. Rosjanie nie podają jakie straty ponieśli Ukraińcy w wyniku ataku.



04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie 30 marca

