04:41 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataku drona na rosyjskich żołnierzy

Do ataku doszło w rejonie Wołczańska.



04:40 Holandia przekaże ok. 30 tys. mundurów ukraińskiej armii

Taką informację przekazuje Ministerstwo Obrony Holandii.



04:39 W nocy rosyjskie drony-kamikadze atakowały Ukrainę

Ostrzeżenie wydano m.in. dla Kijowa.



04:34 „NYT”: Szef Sztabu Generalnego Rosji zadzwonił do najwyższego rangą amerykańskiego generała

Według informacji „New York Times” w ubiegłą środę gen. Walerij Gierasimow zadzwonił do szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Charlesa Q. Browna Jr. W czasie rozmowy, do której doszło sześć dni po wystrzeleniu przez Rosję nowego typu hipersonicznego pocisku balistycznego pośredniego zasięgu „Oriesznik” przeciwko celowi w Dnieprze, gen. Gierasimow miał, według ustaleń „NYT”, poinformować gen. Browna, że Rosja planowała wystrzelenie „Oriesznika” na długo przed tym, jak USA wydały zgodę na atakowanie celów w głębi Rosji przy użyciu amerykańskiej broni.



04:31 SBU zatrzymała 16-latkę, która pomagała Rosjanom przeprowadzać naloty na obwód czernihowski

Dziewczyna – jak ujawniła SBU – była w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem rosyjskiego GRU, z którym kontaktowała się przez komunikator internetowy. 16-latka pomagała ustalić Rosjanom pozycje ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Została złapana na gorącym uczynku, gdy fotografowała obiekt wojskowy. 16-latce grozi kara dożywocia połączona z konfiskatą mienia.



04:26 Siergiej Ławrow dotarł na Maltę

Na Malcie szef MSZ Rosji weźmie udział w spotkaniu OBWE. MSZ Rosji informowało wcześniej, że w trakcie spotkania delegacja rosyjska, na czele której stoi Ławrow, zamierza omówić obecny stan Organizacji i wskazać drogi „wyprowadzenia jej z kryzysu”.



04:23 W życie wszedł traktat o partnerstwie strategicznym Rosji z Koreą Północną

O wejściu w życiu traktatu informuje północnokoreańska agencja KCNA. Z jej depeszy wynika, że traktat wszedł w życie 4 czerwca, po tym jak został ratyfikowany przez obie strony. Umowę podpisali w czerwcu w Pjongjangu Władimir Putin i Kim Dzong Un. Jeden z zapisów traktatu stanowi, że w przypadku zagrożenia agresją lub zbrojnej agresji na jedną ze stron, przeprowadzają one konsultacje, by skoordynować swoje działania i uzgodnić środki jakimi strona zaatakowana zostanie wsparta przez drugą stronę. Ponadto Rosja i Korea Północna zobowiązują się, by nie zawierać porozumień z krajami trzecimi wymierzonych bezpośrednio w drugą stronę traktatu.



04:21 Dziewięć ukraińskich dronów strąconych nad obwodem briańskim

Drony, jak pisze gubernator obwodu Aleksandr Bohomaz, miały zostać zestrzelone nad obwodem w ciągu godziny przez siły obrony przeciwlotniczej. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.



04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1015 dniu wojny Rosji z Ukrainą

