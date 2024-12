- W wojnie na dużą skalę - nie ograniczonej interwencji, ale (wojnie) podobnej do tej na Ukrainie – nasze wojska lądowe, dla przykładu, przy obserwowanych (w czasie walk na Ukrainie) stratach, wyczerpałaby (zasoby ludzkie), w ramach szerszej, międzynarodowej koalicji, w sześć miesięcy do roku – przyznał Carns przemawiając na forum think tanku RUSI w Londynie.

- To nie oznacza, że potrzebujemy większych wojsk lądowych – zastrzegł Carns dodając, że Wielka Brytania potrzebuje rezerw, które mogłaby szybko mobilizować w przypadku kryzysu. - Rezerwy są kluczowe – stwierdził.



- Bez nich nie jesteśmy w stanie wygenerować niezbędnej masy (ludzkiej), nie jesteśmy w stanie sprostać ogromowi zadań i wyzwań obronnych, które są niezbędne (w przypadku dużej wojny) i nie możemy płynnie zintegrować najlepszych ekspertów z rdzeniem naszych sił zbrojnych – dodał.



Carns zwrócił uwagę, że wojny, takie jak ta, która toczy się na Ukrainie, są „z natury wojnami na wyczerpanie”.



Szef Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii mówi o „trzeciej erze nuklearnej”

Jednocześnie – występując na tym samym forum – brytyjski szef Sztabu Generalnego admirał Tony Radakin podkreślił, że jest niewielkie zagrożenie bezpośrednim atakiem Rosji na Wielką Brytanię lub któregoś z jej sojuszników z NATO. Według admirała Radakina Rosja wie, że odpowiedź byłaby „przytłaczająca - czy to konwencjonalna, czy nuklearna”.