Donald Trump na meczu NFL w Waszyngtonie. Nie na taką reakcję kibiców liczył

Donald Trump został wygwizdany przez kibiców podczas meczu ligi NFL pomiędzy Washington Commanders a Detroit Lions. Prezydent USA pojawił się na stadionie Northwest w Waszyngtonie w niedzielę, stając się pierwszym od blisko 50 lat urzędującym prezydentem, który uczestniczył w meczu sezonu zasadniczego NFL.

Publikacja: 10.11.2025 09:51

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Geoff Burke-Imagn Images

Przemysław Malinowski

Trump pojawił się na ekranach stadionowych w końcówce pierwszej połowy meczu, co spotkało się z falą gwizdów i nielicznymi oklaskami. Głośna dezaprobata rozległa się ponownie, gdy spiker przedstawił go publiczności w przerwie spotkania.

Waszyngton, w którym znajduje się stadion Commanders, tradycyjnie wspiera Partię Demokratyczną, a cięcia budżetowe wprowadzone przez administrację Trumpa dotknęły wielu pracowników lokalnych instytucji. Nie był to zresztą pierwszy raz, gdy Trump spotkał się z niechęcią kibiców w Waszyngtonie – w 2019 roku tłum na meczu finałowym MLB skandował wobec niego „lock him up” (zamknąć go – ang.).

Donald Trump wygwizdany podczas meczu NFL

Gwizdy nasiliły się, gdy prezydent odczytywał rotę przysięgi dla żołnierzy podczas ceremonii na murawie.

Trump przybył na stadion już po rozpoczęciu meczu. – Trochę się spóźniłem – powiedział dziennikarzom po opuszczeniu Air Force One, które wcześniej wykonało efektowny przelot nad stadionem. – Będzie dobry mecz. Wszystko idzie dobrze, kraj radzi sobie dobrze. Demokraci muszą wreszcie otworzyć rząd – dodał, odnosząc się do trwającego wówczas shutdownu administracji federalnej.

Widok z pokładu Air Force One na stadion w Waszyngtonie

Widok z pokładu Air Force One na stadion w Waszyngtonie

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

W pierwszej kwarcie meczu zawodnik Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, uczcił zdobyte przyłożenie krótkim tańcem nazwanym „Trump dance”. – Słyszałem, że prezydent ma być na meczu. Nie wiem, ile razy jeszcze będzie taka okazja, więc po prostu się zabawiłem – wyjaśnił zawodnik.

Telewizja Fox Sports zaprosiła Trumpa do kabiny komentatorskiej, gdzie przez prawie dziesięć minut rozmawiał o swojej młodzieńczej przygodzie z futbolu amerykańskim i współkomentował fragment trzeciej kwarty. Na pytanie o kondycję kraju odparł niepewnie, że „ceny spadają”, po czym dodał z uśmiechem: „Nigdy nie zdobyłem żadnego przyłożenia w liceum, ale przynajmniej wiecie, że nigdy nie kłamię.”

W Waszyngtonie powstanie stadion imienia Donalda Trumpa?

Według ligi NFL, Trump jest dopiero trzecim urzędującym prezydentem, który wziął udział w meczu sezonu zasadniczego. Poprzednio byli to Richard Nixon w 1969 roku i Jimmy Carter w 1978 roku. Dzień wcześniej stacja ESPN ujawniła, że Biały Dom rozmawia z właścicielami Washington Commanders o nazwaniu nowego stadionu imieniem Trumpa. – To będzie piękny obiekt, jestem w to zaangażowany, pracujemy nad wszystkimi pozwoleniami. Josh Harris to wspaniały właściciel, zobaczycie świetne rzeczy – powiedział prezydent na antenie Foxa.

Niedzielna wizyta była kolejnym z serii publicznych pojawień Trumpa na dużych imprezach sportowych. W ostatnich miesiącach uczestniczył on m.in. w Ryder Cup, wyścigu Daytona 500 oraz w tenisowym finale US Open.

Prezes Commanders, Mark Clouse, w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że klub „z dumą uczestniczy w inicjatywie NFL Salute to Service”, honorującej weteranów i żołnierzy. – Zaszczytem jest gościć prezydenta podczas tego wydarzenia – dodał.

Trump opuścił stadion przed końcem meczu. Washington Commanders przegrali z Detroit Lions 22:44.

Źródło: rp.pl

