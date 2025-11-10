Aktualizacja: 10.11.2025 10:00 Publikacja: 10.11.2025 09:51
Donald Trump
Trump pojawił się na ekranach stadionowych w końcówce pierwszej połowy meczu, co spotkało się z falą gwizdów i nielicznymi oklaskami. Głośna dezaprobata rozległa się ponownie, gdy spiker przedstawił go publiczności w przerwie spotkania.
Waszyngton, w którym znajduje się stadion Commanders, tradycyjnie wspiera Partię Demokratyczną, a cięcia budżetowe wprowadzone przez administrację Trumpa dotknęły wielu pracowników lokalnych instytucji. Nie był to zresztą pierwszy raz, gdy Trump spotkał się z niechęcią kibiców w Waszyngtonie – w 2019 roku tłum na meczu finałowym MLB skandował wobec niego „lock him up” (zamknąć go – ang.).
Gwizdy nasiliły się, gdy prezydent odczytywał rotę przysięgi dla żołnierzy podczas ceremonii na murawie.
Trump przybył na stadion już po rozpoczęciu meczu. – Trochę się spóźniłem – powiedział dziennikarzom po opuszczeniu Air Force One, które wcześniej wykonało efektowny przelot nad stadionem. – Będzie dobry mecz. Wszystko idzie dobrze, kraj radzi sobie dobrze. Demokraci muszą wreszcie otworzyć rząd – dodał, odnosząc się do trwającego wówczas shutdownu administracji federalnej.
Widok z pokładu Air Force One na stadion w Waszyngtonie
W pierwszej kwarcie meczu zawodnik Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, uczcił zdobyte przyłożenie krótkim tańcem nazwanym „Trump dance”. – Słyszałem, że prezydent ma być na meczu. Nie wiem, ile razy jeszcze będzie taka okazja, więc po prostu się zabawiłem – wyjaśnił zawodnik.
Telewizja Fox Sports zaprosiła Trumpa do kabiny komentatorskiej, gdzie przez prawie dziesięć minut rozmawiał o swojej młodzieńczej przygodzie z futbolu amerykańskim i współkomentował fragment trzeciej kwarty. Na pytanie o kondycję kraju odparł niepewnie, że „ceny spadają”, po czym dodał z uśmiechem: „Nigdy nie zdobyłem żadnego przyłożenia w liceum, ale przynajmniej wiecie, że nigdy nie kłamię.”
Według ligi NFL, Trump jest dopiero trzecim urzędującym prezydentem, który wziął udział w meczu sezonu zasadniczego. Poprzednio byli to Richard Nixon w 1969 roku i Jimmy Carter w 1978 roku. Dzień wcześniej stacja ESPN ujawniła, że Biały Dom rozmawia z właścicielami Washington Commanders o nazwaniu nowego stadionu imieniem Trumpa. – To będzie piękny obiekt, jestem w to zaangażowany, pracujemy nad wszystkimi pozwoleniami. Josh Harris to wspaniały właściciel, zobaczycie świetne rzeczy – powiedział prezydent na antenie Foxa.
Niedzielna wizyta była kolejnym z serii publicznych pojawień Trumpa na dużych imprezach sportowych. W ostatnich miesiącach uczestniczył on m.in. w Ryder Cup, wyścigu Daytona 500 oraz w tenisowym finale US Open.
Prezes Commanders, Mark Clouse, w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że klub „z dumą uczestniczy w inicjatywie NFL Salute to Service”, honorującej weteranów i żołnierzy. – Zaszczytem jest gościć prezydenta podczas tego wydarzenia – dodał.
Trump opuścił stadion przed końcem meczu. Washington Commanders przegrali z Detroit Lions 22:44.
