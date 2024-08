05:03 W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny

Zagrożone atakiem rakietowym mają być obwody: kijowski, czernihowski, połtawski, żytomierski.



04:36 Ukraińscy partyzanci: Ciężkie straty pododdziałów brygady rosyjskiej piechoty morskiej w czasie walk w obwodzie kurskim

Ukraiński ruch partyzancki ATESZ podaje na swoim kanale w serwisie Telegram, że pododdziały 810. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Federacji Rosyjskiej, przerzucone do obwodu kurskiego, gdzie trwa ofensywa ukraińskiej armii, poniosły tam ciężkie straty. W jednym z batalionów Brygady stan osobowy zmniejszył się do 30 proc. Do niewoli miał dostać się dowódca jednej z kompanii tego batalionu.



04:34 Rosjanie 69 razy ostrzelali w ciągu doby pogranicze obwodu sumskiego

W wyniku ostrzału rannych zostało czterech cywilów – podaje sumska obwodowa administracja wojskowa.



04:33 W nocy na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny w związku z groźbą ataku dronów

W czasie alarmu eksplozje rozległy się w mieście Chmielnicki i w obwodzie chmielnickim.



04:31 20 proc. ochotników zgłaszających się do punktów rekrutacyjnych ukraińskiej armii to kobiety

Informacje takie przekazuje przedstawiciel Ministerstwa Obrony Ukrainy, odpowiedzialny za rekrutację, Ołeksij Beżewiec. - Kobiety mają dziś szansę odnaleźć się w służbie wojskowej, realizować się w niej jako specjaliści – podkreślił Beżewiec na antenie ukraińskiej telewizji.



04:29 Minister obrony Ukrainy przedstawił rozmawiał z sekretarzem obrony USA o operacji Ukrainy w obwodzie kurskim

O rozmowie Rustema Umerowa z Lloydem Austinem poinformowała rzeczniczka Pentagonu. Szef ukraińskiego resortu obrony rozmawiał z sekretarzem obrony również o dalszym wsparciu wojskowym dla Ukrainy i zaspokojeniu jej „pilnych potrzeb militarnych”.



04:26 We wtorek oficjalną wizytę w Rosji rozpocznie premier Chin

Li Qiang będzie przebywał z wizytą w Rosji w dniach 20-22 sierpnia na zaproszenie rosyjskiego premiera, Michaiła Miszustina. Premierzy obu krajów mają omówić „bieżące sprawy związane z rozwojem rosyjsko-chińskich relacji”. „Szczególna uwaga będzie przywiązywana do poszerzenia współpracy w zakresie handlu, w sferach kulturalnej i humanitarnej oraz w promowaniu wspólnych projektów w branży przemysłowej, energetycznej, rolniczej, transportowej i innych” - głosi oświadczenie wydane przez stronę rosyjską.



04:21 Od dwóch tygodni w obwodzie kurskim trwa ofensywa ukraińskiej armii (MAPA)

Od dwóch tygodni w obwodzie kurskim trwa ofensywa ukraińskiej armii PAP

04:20 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 908. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 908. dniu wojny PAP

