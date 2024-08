Niemcy zaciskają pasa. Pomoc dla Ukrainy ma zmaleć o połowę

– Nie oznacza to, że pojawiają się już konkretne wezwania do rozejmu z Rosją, lecz w obliczu wyborów SPD stara się o odnowienie wizerunku partii walczącej o pokój, licząc na poprawę notowań zarówno ze zbliżającymi się wrześniowymi wyborami w trzech landach wschodnich, jak i z myślą o przyszłorocznych wyborach do Bundestagu – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Stefan Troebst, niemiecki historyk. Z badań wynika, że o ile w skali całego kraju nieco ponad jedna trzecia obywateli jest zdania, że niemiecka pomoc dla Ukrainy jest zbyt duża, o tyle we wschodnich landach jest to prawie połowa wyborców.

Ile Niemcy wydały na pomoc Ukrainie?

Równocześnie kanclerz Scholz nie widzi żadnego problemu z finansami dla Ukrainy, wskazując na niedawne ustalenia grupy G7 o udzieleniu Kijowowi kredytu 50 mld euro, który miałby być spłacany z odsetek od zamrożonych kapitałów rosyjskich w zachodnich bankach. Przy tym przeznaczenie na ten cel rosyjskich odsetek budzi poważne zastrzeżenia banków i nie wiadomo, jaki będzie finał całej sprawy.

Ukraińska operacja w obwodzie kurskim, stan na godz. 15:00 18 sierpnia PAP

– Niemcy chcą ulgi na przykład poprzez wykorzystanie innych zasobów finansowych, tak jak chciałaby tego grupa G7. Równocześnie zdają sobie sprawę, że są „systemowym” darczyńcą dla Ukrainy, bez którego zaangażowania sytuacja militarna i geostrategiczna w Ukrainie zmieniłaby się niekorzystnie z punktu widzenia bezpieczeństwa w Europie. Dlatego w kwestii pomocy finansowej dla Ukrainy nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa, a Berlin z pewnością będzie chciał uniknąć wrażenia, że chce zakręcić kurek z pieniędzmi dla Kijowa – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Kai-Olaf Lange z berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik.