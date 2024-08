Ofensywa w obwodzie kurskim. Gen. Mieczysław Bieniek zdziwiony ruchem Rosjan

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 909 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rozpoczyna się trzeci tydzień ofensywy ukraińskiej armii w obwodzie kurskim.

Od dwóch tygodni Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą ofensywę w obwodzie kurskim w Rosji. Ukraińskie dowództwo podawało, że w ramach rozpoczętej 6 sierpnia operacji Ukraińcy zajęli ponad 80 miejscowości, w tym miasto Sudża, kontrolują ponad 1 150 km2 terytorium i wzięli do niewoli ok. 2 tysięcy jeńców.

Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim. Jaki jest cel ukraińskich żołnierzy?

Atak w obwodzie kurskim to pierwsza taka operacja ukraińskiego wojska od początku wojny - wcześniej terytorium Rosji atakowały jednostki walczących po stronie Ukrainy rosyjskich ochotników. Jaki cel Ukraina chce osiągnąć poprzez przeniesienie działań wojennych na terytorium Rosji? Jakie zadania postawiono przez ukraińskimi żołnierzami? W piątek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zasugerował, że Ukraina stosuje "sprawdzone środki przymusu", by skłonić Rosję do podjęcia negocjacji na warunkach, które byłyby do przyjęcia dla władz w Kijowie. Z kolei Wołodymyr Zełenski mówił w niedzielę o stworzeniu "strefy buforowej na terytorium agresora".

Obwód kurski. Gen. Mieczysław Bieniek zdziwiony decyzją rosyjskiego dowództwa

Były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji gen. Mieczysław Bieniek został we wtorek rano zapytany w TOK FM o swój deklarowany wcześniej optymizm odnośnie ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim. - Podtrzymuję ten optymizm w sposób umiarkowany - powiedział. - To, że zajęto ponad 1500 kilometrów kwadratowych powierzchni nieprzyjaciela, opanowano 92 miejscowości - wioski, osady, miasto Sudża - to jest powód do jakiegoś optymizmu - dodał.