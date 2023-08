Francja idzie jednak tylko w ślady Ameryki. Po „wyborach” w 2018 roku Donald Trump nałożył na Wenezuelę „maksymalne sankcje”. Odciął dostęp do rynku finansowego USA, zakazał wydobycia przez amerykańskie koncerny wenezuelskiej ropy. Joe Biden tę strategię zaczął demontować. W listopadzie wydał zgodę Chevronowi, drugiemu potentatowi naftowemu z USA, na eksploatację złóż ropy w Wenezueli. Dostarczone przez koncern dolary pozwoliły na choć minimalne ustabilizowanie bolivara do walut zachodnich. Jednocześnie Waszyngton podjął prace nad otwarciem rynku kapitałowego na wenezuelski dług.

Porozumienie z Maduro było co prawda obwarowane pewnymi warunkami. Dyktator wysłał swoich przedstawicieli do Meksyku, aby podjęli rozmowy o przeprowadzeniu w 2024 roku całkowicie wolnych wyborów. Od listopada do tych negocjacji jednak nie wrócono, a Maria Corina Machado, główna kandydatka opozycji, została odsunięta na 15 lat od możliwości kandydowania pod pozorem zarzutów korupcyjnych. W ten sposób Maduro poszedł w ślady jeszcze brutalniejszego dyktatora Daniela Ortegi: w Nikaragui opozycja w ogóle nie bierze udziału w wyborach (w 2018 r. Maduro formalnie musiał konkurować z dwoma innymi politykami o najwyższy urząd w państwa). Jednak mimo to Biden nie cofnął licencji dla Chevrona ani nie wstrzymał prac nad otwarciem dla Wenezueli amerykańskiego rynku kapitałowego.

– Maduro skorzystał także z serii sukcesów lewicy w Ameryce Łacińskiej. W czerwcu na szczycie państw regionu w Brasilii był przyjmowany z najwyższymi honorami. Miał też odrębne rozmowy z prezydentami Kolumbii i Argentyny. To przesądziło o wyrwaniu go z izolacji – mówi „Rz” Carlos Malamud, ekspert madryckiego instytutu Real Elcano.

Budy w Caracas

Waszyngton zaniepokoiła też coraz bliższa współpraca reżimu z Caracas z Rosją, Chinami, Iranem i Turcją. Omijając embargo, wenezuelska ropa jest przez pośredników przekazywana chińskim odbiorcom. O ile jeszcze kilka lat temu 60 proc. wenezuelskiego długu znajdowało się w rękach Amerykanów, o tyle dziś to 25–30 proc. Resztę przejął głównie Pekin, co daje mu środek nacisku na Maduro.

Bilans zapoczątkowanej przez Hugo Chaveza „boliwariańskiej rewolucji socjalistycznej” jest katastrofalny. Upadek gospodarki przyspieszył po śmierci na raka Chaveza w 2013 roku. Władzę przejął wtedy Maduro, niegdyś kierowca autobusu, a potem zaufany poprzedniego prezydenta, który przeszedł szkolenie ideologiczne na Kubie. Od tego czasu gospodarka Wenezueli skurczyła się o trzy czwarte, a z kraju wyjechało około 7 mln osób, jedna czwarta ludności. Taki był skutek rozdawnictwa socjalnego i powszechnej korupcji, mimo że kurs ropy się załamał. Tej skali upadku nie przeżyły Grecja po kryzysie finansowym, Rosja po rozpadzie ZSRR czy Zimbabwe pod rządami Roberta Mugabe.