20:16 Karol III, nowy król Wielkiej Brytanii, wydał oświadczenie

20:10 Przewodniczący Rady Europejskiej: Elżbieta II swoją służbą ukazywała znaczenie trwałych wartości

"Kiedyś nazywana Elżbietą Niezłomną, swoją służbą i zaangażowaniem zawsze ukazywała nam znaczenie trwałych wartości we współczesnym świecie. Nasze myśli są z rodziną królewską i wszystkimi, którzy opłakują królową Elżbietę II w Wielkiej Brytanii i na całym świecie" - napisał przewodniczący RE, Charles Michel.



20:05 Premier Indii: Nigdy nie zapomnę jej ciepła i życzliwości

"Podczas jednego ze spotkań pokazała mi chusteczkę, którą Mahatma Gandhi podarował jej na jej ślubie. Zawsze będę pielęgnować ten gest" - napisał Narendra Modi.

20:01 "Rzeczpospolita" żegna Elżbietę II

20:00 Tony Blair, były brytyjski premier: Straciliśmy nie tylko naszą monarchinię, ale też matkę narodu

Blair wspominając królową stwierdził, że była postacią, która "jak nikt inny łączyła kraj (...) uosabiała wszystko, co czyni nas dumnymi z bycia Brytyjczykami.



19:59 Zełenski wysłał kondolencje

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. W imieniu mieszkańców Ukrainy składamy szczere kondolencje dla rodziny królewskiej, całej Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów z powodu tej nieodwracalnej straty. Nasze myśli i modlitwy są z wami” - napisał prezydent Ukrainy.

19:57 Polski MSZ: Łączymy się w smutku z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II" - pisze w komunikacie polski MSZ.



19:54 Pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon: W imieniu mieszkańców Szkocji przekazuję najgłębsze kondolencje

"Śmierć Jej Wysokości, królowej Elżbiety II to głęboko smutny moment dla Wielkiej Brytanii, Wspólnoty Narodów i świata" - oświadczyła szefowa szkockiego rządu.



19:53 Strajki odwołane z szacunku dla królowej

Sekretarz generalny związku kolejowego, morskiego i transportowego (RMT) Mick Lynch poinformował, że zaplanowany na 15 i 17 września strajk kolejarzy został zawieszony. „RMT dołącza do całego narodu w oddawaniu hołdu królowej Elżbiecie” - przekazał.

19:51 Nowym królem Wielkiej Brytanii został 73-letni Karol

To najstarszy w historii monarcha wstępujący na brytyjski tron.



19:47 Kondolencje od Sekretarza Generalnego ONZ

Jej niezachwiane, trwające całe życie poświęcenie zostanie na długo zapamiętane - pisze Antonio Guterres.

19:46 Verhofstadt: Wielka Brytania straciła niezwykłego monarchę

Przewodniczący grupy liberalnej w PE pisze też, że "kończy się era".



19:41 Marek Belka: Elżbieta II zapisze się w historii jako ostoja stabilności państwa

Były premier mówił w TVN24, że tak długo jak Elżbieta II panowała, nie mogło być mowy o odejściu od monarchii ponieważ "była ona tak mocnym jej symbolem".



19:40 Macron zamieścił na swoim koncie na Twitterze zdjęcie królowej bez słowa komentarza

19:40 Jerzy Haszczyński o Elżbiecie II: Była zawsze

19:31 BRYTYJSKA KRÓLOWA ELŻBIETA II NIE ŻYJE

Czytaj więcej Świat Nie żyje Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii W wieku 96 lat zmarła Elżbieta II, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

19:25 Gdy królowa Elżbieta II wstępowała na tron brytyjskim premierem był Winston Churchill

Elizabeth Truss jest piętnastym premierem stojącym na czele brytyjskiego rządu w czasie panowania Elżbiety II.

19:24 Przed Buckingham Palace zebrało się ok. 1 000 osób - podaje Sky News

Brytyjczycy przed Buckingham Palace AFP

19:19 W Londynie Brytyjczycy gromadzą się przed Buckingham Palace

19:15 W Balmoral nie ma jeszcze księcia Harry'ego - podaje Sky News

Korespondent Sky News twierdzi, że jedynym członkiem rodziny królewskiej, którego nie ma jeszcze w Balmoral, jest wnuk Elżbiety II, syn Karola, książę Harry.



19:11 Konferencja premiera Kanady opóźnia się

Jak pisze dziennikarz Global News, David Akin, co najmniej dwóch ministrów i jeden ważny doradca pojawili się na spotkaniu gabinetu, po czym wyszli i wrócili w czarnych lub ciemnych ubraniach. Konferencja premiera Justina Trudeau, zaplanowana na 18:30 czasu polskiego, opóźnia się - nie podano kiedy się rozpocznie.



19:10 Joe Biden rozmawiał o Elżbiecie II z brytyjską premier Liz Truss

Biden miał powiedzieć Truss, że "myśli bardzo dużo" o chorej monarchini - poinformował Biały Dom.



19:03 Od sześciu godzin nie ma żadnych nowych informacji o stanie zdrowia królowej

18:58 Królowa Elżbieta II ma czworo dzieci. Jej najstarszy syn, Karol, jest następcą tronu

Karol, który w tym roku skończy 74 lata, tytuł księcia Walii otrzymał w 1958 roku, w wieku 10 lat. Pozostałe dzieci to księżniczka Anna, książę Andrzej i i książę Edward. Drugi po Karolu w „kolejce” do tronu jest jego syn, książę William, a po nim – wnuk Karola, pierworodny syn Wiliama, Jerzy, książę Cambridge. Po nim dwójka jego rodzeństwa – księżniczka Karolina i książę Ludwik.

18:55 W ubiegłym roku zmarł książę małżonek królowej Elżbiety II, Filip

Filip, książę Edynburga, był najdłużej żyjącym małżonkiem władcy w historii imperium brytyjskiego, a także najstarszym współmałżonkiem kiedykolwiek panującego monarchy brytyjskiego.

18:47 Panująca od 1952 roku Elżbieta II jest drugim najdłużej panującym monarchą w historii

Tytuł najdłużej panującego w historii monarchy przypada Ludwikowi XIV, który - wliczając w to regencję - panował 72 lata. Od 12 czerwca 2022 roku Elżbieta panuje dłużej niż dotychczas drugi w tym zestawieniu Rama IX, król Tajlandii w latach 1946-2016.



18:47 96-letnia monarchini od wielu miesięcy miała problemy z poruszaniem się

Nie mogła wrócić po tradycyjnych letnich wakacjach w Szkocji do Londynu i we wtorek Boris Johnson oraz Liz Truss musieli polecieć do zamku Balmoral na ceremonię przekazania urzędu premiera - przypomina Jędrzej Bielecki.

18:45 Wkrótce pojawiła się informacja, że do zamku Balmoral przybył książę Karol, następca tronu

BBC poinformowało, że następca tronu książę Karol i księżna Kamila, księżniczka Anna, książęta Andrzej i Edward oraz wnukowie William i Harry przyjechali do Balmoral. Do letniej siedziby królowej jadą też pozostali członkowie rodziny królewskiej. Księżna Kate pozostała w Pałacu Windsor z dziećmi. Harry'emu nie towarzyszyła żona Meghan.

18:44 Doniesienia o złym stanie zdrowia królowej pojawiły się ok. godziny 13 czasu polskiego

Królowa Elżbieta II jest pod nadzorem medycznym w rezydencji w Balmoral, po tym jak lekarze wyrazili zaniepokojenie jej stanem zdrowia - poinformował wówczas Pałac Buckingham.