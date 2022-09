- Wszyscy jesteśmy zdruzgotani - powiedziała Truss zebranym przed Downing Street, dodając, że to „koniec drugiej epoki elżbietańskiej”. Pierwsza epoka elżbietańska to okres w historii Anglii w czasie Tudorów za panowania królowej Elżbiety I (1558–1603). Historycy często przedstawiają to jako złoty wiek w historii Anglii.

Reklama

Premier Wielkiej Brytanii nazwała królową „skałą, na której zbudowano współczesną Brytanię” i „samego ducha Wielkiej Brytanii”.

Liz Truss wspomniała, że zaledwie dwa dni temu udała się do Balmoral, aby spotkać się z królową i zostać zaprzysiężoną na premiera. Podkreśliła, że Elżbieta II była dla niej „osobistą inspiracją”.

Premier powiedziała, że oddanie królowej służbie było „przykładem dla nas wszystkich”, a dziś nastąpił „dzień wielkiej straty”.

Reklama

Truss oddała hołd królowi Karolowi, mówiąc, że kraj musi teraz zjednoczyć się, aby go wesprzeć i zaoferować „lojalność i oddanie”.

Czytaj więcej Świat Karol III nowym królem Wielkiej Brytanii. Wydał oświadczenie „Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Królewskiej Mości to dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny chwila największego smutku” - napisał w wydanym oświadczeniu Karol III, nowy król Wielkiej Brytanii.

Swoją wypowiedź zakończyła słowami: „Boże chroń króla”.