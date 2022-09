Po pierwsze, imię

To była jedna z pierwszych decyzji nowego króla: być Karolem III, czy też przyjąć inne imię. Jego dziadek, Jerzy VI miał na imię Albert, ale rządził, używając jednego ze swoich drugich imion. Karol ma jeszcze trzy imiona – Filip, Artur i Jerzy.

Karol III nowym królem Wielkiej Brytanii. Wydał oświadczenie „Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Królewskiej Mości to dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny chwila największego smutku" - napisał w wydanym oświadczeniu Karol III, nowy król Wielkiej Brytanii.

Uroczystości formalne

Karol zostanie oficjalnie ogłoszony królem w ciągu 24 godzin od śmierci Elżbiety II. Ma to tradycyjnie miejsce w St James's Palace w Londynie przed obliczem zwoływanej specjalnie Rady Akcesyjnej. Składa się ona z członków Tajnej Rady Wielkiej Brytanii, czyli grupy byłych i obecnych posłów, a także kilku wyższych urzędników państwowych, komisarzy Wspólnoty Narodów i Lorda Burmistrza Londynu. Teoretycznie – ponad 700 osób. W ostatniej takiej Radzie Akcesyjnej w 1952 roku, udział wzięło 200 osób.

Śmierć królowej Elżbiety II w trakcie posiedzenia Rady – ale jeszcze bez udziału Karola - zostanie ogłoszona przez Lorda Przewodniczącego Tajnej Rady, obecnie funkcję tę pełni posłanka Penny Mordaunt. Tradycyjnie składają się na to modlitwy i pochwały odchodzącego monarchę oraz wyrażające oddanie nowemu.

Pierwsza deklaracja króla

Dzień później Rada Akcesyjna spotyka się ponownie, tym razem wraz z królem. Karol nie wygłosi jednak „przysięgi”, formuły znanej na przykład z ceremonii zaprzysiężenia prezydenta USA. Złoży natomiast deklarację nowego króla i wypowie słowa dochowania wierności Kościołowi Szkocji. I wtedy rozlegną się fanfary trębaczy, a tuż po nich, z balkonu nad Friary Court w Pałacu św. Jakuba rozlegnie się zawołanie: „Boże chroń Króla”. W Hyde Parku, Tower of London i na statkach rozlegną się salwy honorowe, proklamacja ogłaszająca Karola jako króla zostanie odczytana również w Edynburgu, Cardiff i Belfaście.

Koronacja

To symboliczne zwieńczenie całego procesu zostawania królem, ale nie wydarzy się raczej w bliskiej przyszłości. Dla przykładu, królowa Elżbieta wstąpiła na tron w lutym 1952 roku, ale została koronowana dopiero w czerwcu 1953 roku. Sama koronacja – od 900 lat - odbywa się w Opactwie Westminsterskim. Karol będzie 40 monarchą tam właśnie koronowanym. Arcybiskup Canterbury nałoży na głowę Karola koronę Św. Edwarda, z litego złota, pochodzącą z 1661 roku. Waży ponad 2,2 kilograma, więc Karol będzie ją miał na głowie przez kilka chwil. Również dlatego, że jest to jeden z najcenniejszych klejnotów zgromadzonych w Tower of London. Nowy król złoży przysięgę koronacyjną, otrzyma także kulę i berło jako symbole swojej nowej roli.

Za uroczystość zapłaci brytyjski rząd. Koronacja króla jest bowiem uroczystością państwową, w przeciwieństwie do ślubów.