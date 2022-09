05:46 "NYT": Sankcje przynoszą efekt, Rosja musi kupować amunicję od Korei Północnej

Z informacji przekazanych przez "New York Times" wynika, że odtajnione dokumenty wywiadu nie wskazują jaką dokładnie amunicję kupuje Rosja w Korei Północnej - wiadomo tylko, że chodzi o amunicję artyleryjską i amunicję do zestawów rakietowych.

05:30 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zniszczyliśmy cztery rosyjskie składy amunicji

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" podało informacje na temat strat, jakie rosyjska armia poniosła na froncie południowym w ciągu ostatniej doby. Jak czytamy Rosjanie stracili 86 żołnierzy, cztery czołgi, 12 pojazdów opancerzonych i innych pojazdów, cztery samobieżne haubice Msta-B i Msta-C oraz trzy haubicoarmaty Hiacynt-B i Hiacynt-C. Ukraińska armia zniszczyła też cztery rosyjskie składy amunicji w rejonach bersyławskim, chersońskim i basztańskim.

05:27 Salvini: W miejsce sankcji wobec Rosji wprowadzić tarczę chroniącą przed skutkami sankcji

- Jedyny stan nadzwyczajny w tym momencie wiąże się z wysokością rachunków za prąd i gaz - mówił w Bolzano lider Ligi.

05:07 Rosyjska służba celna: Poziom eksportu paliw i surowców energetycznych jak przed rokiem

Zastępca szefa Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, Władimir Iwin, mówił na antenie telewizji Rossija-24, że jeśli chodzi o ilość eksportowanych paliw i surowców energetycznych to jest ona "na poziomie sprzed roku". Iwin stwierdził następnie, że jeśli chodzi o przychody z eksportu paliw i surowców energetycznych, to są one wyższe ze względu na wzrost cen energii. - Pod tym względem eksport tych dóbr przynosi przychód ponad półtora raza większy - przekonywał.



05:06 Biden przeciwny uznaniu Rosji za państwo sponsorujące terroryzm

W sierpniu Rosja ostrzegła USA, że umieszczenie jej na liście państw sponsorujących terroryzm doprowadzi do poważnego napięcia w relacjach Rosji z USA, a nawet - być może - do zerwania relacji dyplomatycznych między obydwoma państwami.

04:53 Zełenski wzywa, by uznać Rosję za państwo terrorystyczne "na wszystkich poziomach"

- Ukraina ma bardzo jasne, transparentne i uczciwe stanowisko: kiedy my kontrolowaliśmy Zaporoską Elektrownię Jądrową, nie było zagrożenia katastrofą radiacyjną. Kiedy pojawiła się Rosja, najgorszy do wyobrażenia scenariusz nagle stał się możliwy. To wymaga międzynarodowej reakcji - od ONZ po każde normalne państwo - oświadczył prezydent Ukrainy.

04:30 Kadyrow: Nie mogę po prostu odejść ze stanowiska

Stojący na czele Republiki Czeczenii, Ramzan Kadyrow, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że nie zamierza odejść ze stanowiska i udać się na "bezterminowy urlop" w najbliższej przyszłości. "Oczywiście nie mam prawa tak po prostu odejść. Ludzie zawierzyli mi powierzając mi przywództwo. I jest moim świętym obowiązkiem spłacić to zaufanie (...) Przełóżmy rozmowy o bezterminowym urlopie na przyszłość" - napisał Kadyrow. W sobotę przywódca Czeczenii stwierdził, że "pozostaje zbyt długo" na stanowisku przywódcy Czeczenii i "zasługuje na bezterminowe" wakacje.



04:27 USA potępiły atak na ambasadę Rosji w Kabulu

Specjalny przedstawiciel USA ds. Afganistanu, Thomas West oświadczył, że USA potępiają atak, do którego doszło przed siedzibą ambasady Rosji w Kabulu. "USA potępiają terrorystyczny atak przed rosyjską ambasadą w Kabulu" - napisał na Twitterze. West przekazał też kondolencje rodzinom zabitych i rannych. "Ta przemoc niczemu nie służy" - dodał.



04:21 Zełenski: Rosyjska armia przyszła, nie spodziewając się oporu. I ucieknie, nie mając nadziei na ratunek

- Siły Zbrojne Ukrainy nadal konsekwentnie i precyzyjnie niszczą magazyny, bazy, przeprawy, sztaby okupantów. Armia rosyjska wkroczyła na terytorium Ukrainy nie spodziewając się oporu. I ucieknie stąd nie mając innej nadziei na ratunek - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu. Prezydent Ukrainy podziękował też mieszkańcom okupowanych przez Rosjan części terytorium Ukrainy za "pomoc armii w niszczeniu obiektów najeźdźców". - Dziś chciałbym zwłaszcza podziękować wojownikom jednej z naszych brygad rakietowych, którzy precyzyjnym ogniem zniszczyli magazyn rosyjski, z którego okupanci pobierali pociski do zestawu S-300, by ostrzeliwać Charków. Wyrzutnie rakiet to dobra rzecz - dodał.