- To na tyle. Dziękuję wszystkim, za to że tu przyszli tak wcześnie rano - mówił Johnson.



Reklama

- Za kilka godzin będę w Balmoral, aby spotkać się z królową (Elżbietą II) i pałeczka przejdzie do kolejnego przywódcy konserwatywnego. Przez te czarne drzwi, które są za nami, wkrótce przejdzie nowa premier - dodał. Wczoraj Partia Konserwatywna ogłosiła, że jej członkowie wskazali obecną szefową MSZ, Elizabeth Truss, na nowego lidera ugrupowania i, co za tym idzie, nowego szefa rządu.

Czytaj więcej Polityka Liz Truss to nie będzie druga Thatcher Jak Żelazna Dama przed 40 laty, Liz Truss też chce zniszczyć potęgę Kremla. Ale źle się za to zabrała.

- Nowa premier spotka się z fantastyczną grupą ludzi, dzięki którym dokonał się brexit, dzięki którym wszyscy mogli się zaszczepić, ponad 70 proc. Brytyjczyków otrzymało szczepionkę w ciągu sześciu miesięcy, szybciej niż w jakimkolwiek innym kraju. To jest rząd, to jest rząd konserwatywny, tak właśnie działa - mówił Johnson.



- Ci sami ludzie zorganizowali dostawy broni dla sił zbrojnych Ukrainy. Ci, którzy zmienili bieg największej wojny na kontynencie europejskim od 80 lat. Ale to wszystko wasza zasługa, zasługa tych, którzy byli zaangażowani w działania tego rządu - dodał.

Reklama

Wypełniłem swoją rolę. Będę nadal zażarcie wspierał rząd

Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii

- Będziemy nadal tak działać, będziemy nadal budować nasz dobrobyt, aby przejść przez kryzys energetyczny spowodowany przez straszną wojnę (Władimira) Putina - podkreślił.



- Wiem, że przejdziemy przez ten kryzys i ten kraj przetrwa, i wygramy. A jeśli Putin uważa, że może wygrać przez szantażowanie narodu brytyjskiego, całkowicie się myli - dodał.



- My realizujemy nasze obietnice. Spadła przestępczość w ciągu ostatnich trzech lat. Będziemy mieć o 50 tys. więcej pielęgniarek pod koniec dekady, czterdzieści nowych szpitali. Rekordowe jest finansowanie szkół i nauczycieli - wyliczał sukcesy swojego rządu Johnson.

- Budujemy nowe drogi, nowe linie energetyczne, nowe linie kolejowe oraz szerokopasmowy internet - dodał. - 70 proc. Wielkiej Brytanii ma dostęp do szerokopasmowego internetu - mówił.



- Wypełniłem swoją rolę. Będę nadal zażarcie wspierał rząd. To trudny czas dla gospodarki, trudny czas dla rodzin. Ale przejdziemy przez ten kryzys, wyjdziemy z niego silniejsi - przekonywał.



Reklama

- Tak ja Cyncynat wracam do swojej willi, do pługa - mówił też Johnson nawiązując do rzymskiego konsula, który po zwycięstwie w wojnie porzucił urząd i wrócił do pracy na roli.