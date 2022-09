W ubiegłym roku polski eksport wzrósł o 20,1 proc., do 288,1 mld euro, a import o 26,3 proc., do 289,6 mld euro. Było to mocne odbicie po pandemicznym roku 2020. Przed polskimi eksporterami piętrzą się jednak wciąż nowe trudności. Po wojnach handlowych, tendencjach izolacjonistycznych, brexicie i lockdownach polskim eksporterom przyszło się mierzyć ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak w tej sytuacji zachować konkurencyjność polskiego eksportu i jakie szanse i zagrożenie stoją przed polskimi eksporterami o tym rozmawiają eksperci zaproszeni przez „Rzeczpospolitą” na dyskusję podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.