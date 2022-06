O sprawie informuje rosyjska agencja Interfax, która powołuje się na swego informatora. Według tego źródła, 9 czerwca zgłoszono zniknięcie myśliwego.

Ciało mężczyzny zostało odnalezione dwa dni później, w sobotę 11 czerwca, w rejonie tułuńskim (południowy-zachód obwodu irkuckiego, położonego w południowo-wschodniej części Syberii).

Informator agencji przekazał, że mężczyzna oddał celny strzał do niedźwiedzia z platformy myśliwskiej na drzewie. - Kiedy myśliwy zszedł na ziemię, niedźwiedź zmiażdżył go - podał Interfax. Z relacji rozmówcy agencji wynika, że następnie śmiertelnie ranny niedźwiedź padł po przebyciu ok. 50 metrów.