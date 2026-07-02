Decyzja Netfliksa w sprawie bajki „Masza i Niedźwiedź” wywołała protesty wśród ukraińskich widzów
Decyzja Netfliksa o zwiększeniu dostępności rosyjskiej animacji wywołała szczególnie silną reakcję w Ukrainie – pisze Radio ZET. Krytycy podkreślają, że w czasie trwającej wojny platforma nie powinna inwestować w produkcje pochodzące z Rosji ani zwiększać ich globalnego zasięgu. W mediach społecznościowych pojawiły się apele o anulowanie abonamentu i bojkot platformy.
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„Masza i Niedźwiedź” od lat należy do najchętniej oglądanych animowanych bajek na świecie. Produkcja zdobyła ogromną popularność poza granicami Rosji. To właśnie z powodu tak szerokiego zasięgu po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę serial zaczął być oceniany nie tylko jako rozrywka, lecz także narzędzie miękkiej siły.
Krytycy zwracają uwagę przede wszystkim na postać niedźwiedzia, który ma stanowić symbol Rosji. W serialu jest on przedstawiany jako życzliwy bohater, co zdaniem krytyków może pośrednio ocieplać wizerunek kraju. Kontrowersje budzą również niektóre sceny oraz sposób przedstawiania przedstawicieli innych narodowości. Jako przykład przywoływany jest odcinek, w którym Masza zakłada czapkę radzieckiego strażnika granicznego i patroluje teren. Według krytyków podobne obrazy mogą oswajać dzieci z wojskową symboliką, a także z narracją dotyczącą ochrony granic przed osobami przybywającymi z zewnątrz.
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Po pojawieniu się informacji o rozszerzeniu praw do emisji rosyjskiej bajki część użytkowników zaczęła deklarować rezygnację z Netfliksa. Internauci opublikowali w mediach społecznościowych zrzuty ekranu potwierdzające anulowanie subskrypcji, tłumacząc to tym, że nie chcą finansowo wspierać platformy promującej rosyjskie treści w czasie wojny. Dla niektórych decyzja Netfliksa miała być „ostatnią kroplą”, która przesądziła o odejściu z serwisu.
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