— W perspektywie najbliższych trzech lat, zgodnie z życzeniem prezydenta asz-Szary, około 80 proc. Syryjczyków przebywających obecnie w Niemczech powinno powrócić do swojego kraju ojczystego — oświadczył kanclerz, goszcząc niedawno w Berlinie syryjskiego przywódcę Ahmada asz-Szarę.

Takie oświadczenie wywołało ogromną konsternację nie tylko wśród imigrantów z Syrii. Oznaczałoby to, że z RFN musiałoby się pożegnać 760 tys. Syryjczyków. Stanowią, poza Turkami, największą grupę imigrantów spoza UE. Jest ich prawie 950 tys. plus niemal 250 tys. osób posiadających już niemieckie obywatelstwo.

— Wprawdzie kanclerz relatywizuje obecnie swą wypowiedź, lecz jesteśmy wszyscy w najwyższym stopniu zaniepokojeni. Oznaczałoby to, że każdego dnia powinno wyjechać około tysiąca Syryjczyków, z wyjątkiem tych posiadających obywatelstwo. I tak przez trzy lata — mówi „Rz” Ibrahim Alsayed, szef jednej z syryjskich organizacji „Salam”. Jego zdaniem byłby to exodus na niespotykaną skalę, tym bardziej, że w zrujnowanej niemal 15-letnią wojną Syrii nie ma mieszkań ani warunków do przyjęcia takiej fali przybyszów. Nawet jeżeli niemiecki rząd przeznaczył w tym roku 200 mln euro pomocy dla Syrii.

Koniec epoki Willkommenskultur. Niemcy już nie chcą imigrantów

Przy tym rzesze Syryjczyków zaaklimatyzowały się już w Niemczech. Jedna trzecia pracuje na pełny etat, płacąc podatki i składki. Wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 53 proc. Nic dziwnego, że na dobrowolny wyjazd z Niemiec zdecydowało się w ubiegłym roku zaledwie nieco ponad 9 tys. Syryjczyków, z czego jedna trzecia skorzystała z pomocy finansowej państwa w zamian za opuszczenie Niemiec. Według sondażu Forsa z grudnia 2024 r. 92 proc. Niemców uważa, że Syryjczycy, którzy znaleźli stałe zatrudnienie, powinni pozostać na stałe w kraju. Nie przeszkadza to obywatelom RFN w równoczesnym wspieraniu rządowej strategii ograniczenia imigracji.

Z niedawnych badań YouGov wynika, że plany te wspiera aż 76 proc. respondentów. Od dziesięcioleci drogi milionów imigrantów prowadzą do Niemiec. Gdy po wojnie byli niezbędni jako siła robocza, witano ich z fanfarami. Ale tak było także w chwili, gdy Angela Merkel otworzyła przed dekadą granice dla rzeszy imigrantów z pobudek humanitarnych. Z aplauzem i hojnym pakietem socjalnym witano także uchodźców z Ukrainy. Ale to już przeszłość. Dzisiaj badania opinii publicznej mówią, że Niemcy nie chcą już imigrantów nie tylko nowych, ale i tych, którzy już są w Niemczech od dawna. Przodują w tych opiniach wyborcy AfD. Zwolennicy CDU/CSU nie pozostają daleko w tyle, co jest zrozumiałe, gdyż to Alternatywa dla Niemiec (AfD) odbiera głosy partii Merza oraz przywódcy bawarskiej CSU Markusowi Söderowi.

AfD ma powody do satysfakcji. Ugrupowanie czeka na wybory w Niemczech

Rząd kanclerza Merza prowadzi tak zaostrzoną politykę ograniczenia nielegalnej imigracji, jakiej do tej pory w Niemczech nie było. Celem jest deportacja lub skłonienie do wyjazdu jak najszybciej jak największej liczby imigrantów przybyłych w ostatnich latach. Większość obywateli jest za. Na tym opiera swą strategię Friedrich Merz. Chodzi więc o ograniczenie prawa do azylu, zmniejszenie pomocy socjalnej dla tych, którzy już w Niemczech są, nie wyłączając ukraińskich uchodźców wojennych. Zliberalizowana została procedura deportacji. Zawieszono przepisy dotyczące łączenia rodzin i zlikwidowano możliwość uzyskania obywatelstwa po trzech latach legalnego pobytu w kraju. W drodze są inne przepisy mające zmniejszyć tzw. czynnik przyciągania, czyli uczynić Niemcy zdecydowanie mniej atrakcyjne dla imigrantów.

— Nie może dziwić, że taką politykę wspiera większość społeczeństwa, gdyż okazało się, że Niemcy zostały przytłoczone napływem azylantów. Żaden kraj w Europie nie przyjął w ostatnich latach tylu imigrantów co Niemcy. Dlatego konieczna okazała się zmiana polityki imigracyjnej — mówi „Rz” prof. Eckhard Jesse z Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Podkreśla, że CDU/CSU stara się wyprofilować w sprawie imigracji w sytuacji, gdy AfD poprawia swe wyniki w tegorocznych wyborach landowych. Groźba dalszego umacniania się AfD spędza sen z oczu całej niemieckiej klasie politycznej, jednak nie sposób nie zauważyć, że wypowiedź kanclerza Merza w sprawie Syryjczyków jest najbliższa idei tej właśnie partii, postulującej reemigrację wszystkich imigrantów z Niemiec.

Prawicowa ekstrema, jaką jest AfD, wraca też stale do budzącej ogrom społecznych emocji sprawy przestępczości w środowisku imigrantów.

Imigranci i przestępczość. Kradzieże, rozboje i gwałty

Uczynił to także kanclerz w niedawnym wystąpieniu w Bundestagu, gdzie, mówiąc o wzroście przemocy w Niemczech, podkreślił, że znaczna jej część jest dziełem „grup imigrantów”. Nie mija się z prawdą i jest to jeden z powodów rosnącej niechęci do imigrantów. Z oficjalnych danych za 2024 r. wynika, że stanowiący 4 proc. społeczeństwa imigranci są sprawcami 8,8 proc. wszystkich przestępstw. W kategorii przestępstw seksualnych udział ten wyniósł 11 proc.

Niemiecko-szwajcarski psychiatra sądowy prof. Frank Urbaniok rozpracował te dane, obliczając wskaźnik liczby sprawców przestępstw z poszczególnych imigranckich grup etnicznych do liczebności tych grup. Dla łatwiejszego zrozumienia ekstrapolował te dane na 100 tys. mieszkańców. Wyszło, iż najbardziej niebezpieczni są Algierczycy, których nadreprezentacja w statystykach kryminalnych wynosi 3443 proc. W przypadku Syryjczyków jest to 667 proc. W przestępstwach seksualnych przodują po ekstrapolacji przybysze z Gambii (2114 proc.), po nich imigranci z Gwinei i Algierii. Nie wszyscy obywatele RFN znają te obliczenia. Docierają do nich jednak częste informacje o gwałtach, atakach nożowych, kradzieżach i rozbojach z udziałem mężczyzn z imigracyjnym rodowodem. Holger Münch, szef kryminalnej policji federalnej (BKA) stara się wytłumaczyć to zjawisko, argumentując, że przyczyną przestępczości nie jest pochodzenie, ale koncentracja czynników ryzyka występująca w społeczności imigrantów, takich jak zakwaterowanie w schroniskach, brak zajęcia czy niechęć do pracy. Mowa o młodych mężczyznach, którzy doznali przemocy w swych krajach. Mało kogo to wzrusza.