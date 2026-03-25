Przed nami deszczowe i chłodne dni. W prognozach widać już zmiany
Nad Polskę napływa układ niskiego ciśnienia znad Skandynawii, a wraz z nim wkracza pochmurna i deszczowa pogoda. Od czwartku odczujemy natomiast skutki chłodnego frontu atmosferycznego.
Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym tygodniu wróci do Polski chłodniejsza pogoda i mniej przyjemna aura. Po ciepłym początku wiosny pozosta...
W środę będzie pochmurnie, opady deszczu będą stopniowo postępować w głąb kraju od zachodu. Na krańcach zachodnich mogą wystąpić burze. W Sudetach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie ciepło. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza w rejonie Zalewu Szczecińskiego, około 14 stopni na północy, zachodzie i wschodzie kraju, do 17-18 stopni na południu i miejscami w centrum.
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w porywach od 70 do 85 km/h nad morzem, w północno-zachodnich, zachodnich i południowo-zachodnich częściach kraju. W nocy na południu kraju prognozowane są silne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Tam temperatura minimalna wyniesie około minus 1 stopnia Celsjusza.
W czwartek oprócz opadów deszczu czeka nas również silne ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od około 1 stopnia na Podhalu, około 5 stopni na Przedgórzu Sudeckim, w Małopolsce i miejscami nad morzem, do 7-9 stopni na przeważającym obszarze kraju. Tylko na wschodzie Podkarpacia termometry pokażą do 13 stopni Celsjusza.
Dzień będzie pochmurny, większe przejaśnienia mogą pojawić się na północy i północnym zachodzie kraju. W większości regionów, poza Warmią i Mazurami oraz województwem kujawsko-pomorskim wystąpią opady deszczu. Na wschodzie i na południu opady mogą być intensywne. Na Pomorzu Zachodnim, w Sudetach oraz na terenach podgórskich prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
W piątek opady deszczu wystąpią już tylko na południu i wschodzie kraju. Deszcz ze śniegiem i śnieg może pojawić się na terenach podgórskich. Na północy, zachodzie i w centrum kraju będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie i wyniesie od 9 stopni na południowym zachodzie, około 10-11 w centralnej Polsce, do 12-13 stopni na wschodzie kraju.
Prognozy na sobotę wyglądają podobnie. Padać może na południu i południowym wschodzie. Temperatura wyniesie od 8 stopni nad morzem do 15 w województwie lubelskim. W niedzielę od zachodu nadejdą opady deszczu. Termometry pokażą od 9 do 12 stopni Celsjusza. W poniedziałek znów opady obejmą cały kraj, na zachodzie i południu pojawią się również opady deszczu ze śniegiem, a słupki rtęci wskażą od 6 stopni na północy do 10 na zachodzie.
