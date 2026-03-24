W przyszłym tygodniu nasz kraj znajdzie się pod wpływem chłodnych mas powietrza. Taka zimna aura utrzyma się prawdopodobnie do Wielkanocy. Z prognoz długoterminowych IMGW wynika, że w tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia średnia temperatura maksymalna wyniesie 6-7 stopni na wybrzeżu, 3 stopnie w górach i 8-9 stopni w pozostałych regionach. Średnie temperatury minimalne wyniosą z kolei od -3 w górach, do maksymalnie 2 stopni.

Pogoda na święta zaskoczy chłodną aurą

W świątecznym tygodniu południe kontynentu zostanie zdominowane przez niże, co oznacza, że oprócz stosunkowo niskich temperatur, należy spodziewać się również dość silnych wiatrów i opadów deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Opady wystąpią głównie na południu Polski. W regionach górskich pojawią się typowe zimowe warunki. W nocy w wielu regionach można spodziewać się przymrozków.

Z analiz TVN Meteo wynika, że to, jaka ostatecznie będzie pogoda w czasie świąt wielkanocnych, zależy od Wyżu Azorskiego. Jeśli okaże się, że zdominuje on zachodnią i środkową Europę, odsuwając niże daleko na południe i wschód od Polski, jest szansa, że zamiast zimowych opadów będą nas czekać rozpogodzenia. Wciąż jednak jest ryzyko, że Polska znajdzie się pod wpływem niżu śródziemnomorskiego i Wielkanoc będzie przypominać Boże Narodzenie.

Prognozy długoterminowe pod znakiem zapytania

Synoptycy podkreślają, że prognozy długoterminowe są obarczone ryzykiem błędu, w związku z czym trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka będzie pogoda na święta. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie należy spodziewać się wysokich temperatur w czasie Wielkanocy. Taka nieprzyjemna aura może utrzymywać się również po świętach. Typowo wiosenna pogoda powróci do nas prawdopodobnie dopiero w połowie kwietnia.