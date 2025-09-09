Władze Nepalu próbowały zablokować dostęp do mediów społecznościowych (obejmował serwisy takie jak Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, X czy Reddit – łącznie 26 platform) w związku z nieprzestrzeganiem przez nie lokalnych przepisów nakazujących zarejestrowanie w Nepalu lokalnego przedstawiciela oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontrolę treści w serwisach. Obowiązek ten miał pomóc w walce z dezinformacją i mową nienawiści.

Godzina policyjna w Katmandu po protestach, w których zginęło 19 osób, a ponad 100 zostało rannych

W czasie protestów, jakie ogarnęły Nepal po podjęciu przez rząd decyzji o zablokowaniu dostępu do mediów społecznościowych, zginęło 19 osób a ponad 100 zostało rannych. We wtorek rzecznik nepalskiego rządu, a jednocześnie minister ds. komunikacji i informacji Prithvi Subba Gurung poinformował, że rząd postanowił wycofać się ze swojej decyzji. Jednocześnie w Katmandu, stolicy Nepalu, wprowadzono godzinę policyjną. Godzina policyjna ma obowiązywać bezterminowo – poinformował stojący na czele lokalnych władz Chhabilal Rijal. Jak dodał, decyzja o jej wprowadzeniu ma na celu przeciwdziałanie kolejnym protestom.

„Żadne protesty, imprezy masowe, spotkania czy zgromadzenia osób nie będą dozwolone w czasie obowiązywania godziny policyjnej” – poinformował Rijal w wydanym oświadczeniu.