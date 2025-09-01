Czapka Kamila Majchrzaka. Miliard odsłon nagrania z kompromitacją biznesmena

Aktualizacja: 01.09.2025 15:44 Publikacja: 01.09.2025 13:46
Kamil Majchrzak
Zdarzenie miało miejsce po wygranym przez Majchrzaka pięciosetowym meczu z Rosjaninem Karenem Chaczanowem. Gdy zmęczony po czteroipółgodzinnej walce Majchrzak rozdawał autografy i pamiątki, przekazał swoją czapkę młodemu kibicowi. Z rąk chłopca wyrwał ją jednak dorosły mężczyzna i schował do torby stojącej obok kobiety, nie reagując na protesty dziecka.
Sam Majchrzak nie dostrzegł tego incydentu. Nagranie z zarejestrowanym zachowaniem mężczyzny rozeszło się błyskawicznie w sieci. I niemal równie błyskawicznie internauci ustalili tożsamość człowieka, który zabrał czapkę podarowaną chłopcu przez tenisistę. Według ich "śledztwa" – jest nim polski przedsiębiorca, Piotr Szczerek. Na właściciela firmy brukarskiej od razu wylała się fala krytyki.
Sam Szczerek zawiesił swoje profile w mediach społecznościowych, a w internecie pojawiło się rzekome oświadczenie pracownika jednej z kancelarii prawnych, wyjaśniające, że działania biznesmena miały charakter „wychowawczy”. Kancelaria jednak podważyła autentyczność tego oświadczenia, pisząc, że podpisany pod nim radca prawny nie był i nie jest jej pracownikiem.
Sprawa rozgrzała media społecznościowe. Według danych Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura przed południem w sobotę informacje na temat tego incydentu, przekazywane między innymi przez agencję Reutera i AFP, były wyświetlone 270 mln razy.
Zaledwie cztery godziny później liczba wyświetleń tematu „Kamil Majchrzak’s hat” w social mediach osiągnęła miliard. „Tym samym jednogłośnie polski przedsiębiorca stał się najsłynniejszym Polakiem na świecie (bez polskich gwiazd sportu)” – kpił profil Res Futura na platformie X.
Kamil Majchrzak, który o całym zdarzeniu dowidział się właśnie z krążącego w sieci filmiku, dzięki internautom zdołał odszukać rodzinę chłopca. Podczas spotkania obdarował młodego kibica o imieniu Brock nie tylko czapką, ale też torbą pełną gadżetów.
W rozmowie z The New York Post Majchrzak tłumaczył, że przegapił incydent – był zmęczony długim pojedynkiem i podekscytowany zwycięstwem. Powiedział także, że na prośbę Szczerka przekazał mu namiary na matkę Brocka. – On też chciał naprawić sytuację, więc podałem mu dane kontaktowe mamy Brocka na tych samych portalach społecznościowych, przez które się z nią kontaktowałem – powiedział Majchrzak. – Więc może uda mu się naprawić sytuację – dodał.
Badanie zachowań ATP Tour z 2024 roku wykazało 60-procentowy wzrost liczby przypadków niewłaściwego zachowania kibiców na turniejach tenisowych w porównaniu z 2020 rokiem. Inne badanie opublikowane w Journal of Sports Management z 2023 roku wskazuje, że 78 proc. kibiców ceni osobiste gesty sportowców, które wpływają na ich decyzje
Piotr Szczerek w związku z sytuacją, do której doszło podczas meczu Kamila Majchrzaka na US Open, przeprasza poszkodowanego chłopca, jego rodzinę, wszystkich kibiców oraz samego zawodnika.W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku pisze, że w euforii po zwycięskim meczu polskiego tenisisty był przekonany, że Majchrzak w jego kierunku.
„To błędne przekonanie sprawiło, że odruchowo wyciągnąłem rękę. Dziś wiem, że zrobiłem coś, co wyglądało jak świadome odebranie pamiątki dziecku. To nie była moja intencja, ale to nie zmienia faktu, że zraniłem chłopca i zawiodłem kibiców” - pisze Szczerek.
Biznesmen podkreśla też, że ani on, ani nikt z jego rodziny nie komentował incydentu w mediach społecznościowych anie nie korzystał z usług żadnej kancelarii prawnej.
„Czapka została przekazana chłopcu, a przeprosiny rodzinie. Mam nadzieję, że chociaż częściowo naprawiłem wyrządzoną krzywdę” - pisze Piotr Szczerek.
