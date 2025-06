- Ale to, co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju - mam na myśli wybory - sprawiło, że czuję się bezsilna. Bo mam wrażenie, że my nie mamy wystarczających narzędzi, aby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami - dodała, co zebrani nagrodzili brawami.

- Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy - oceniła reżyser przekonując, że Rosja „nie jest już tylko problemem Ukrainy”. - To realne zagrożenie dla naszej demokracji i bardzo proszę, abyśmy tego nie ignorowali - zakończyła. Jej wystąpienie zostało przyjęte aplauzem. Prowadzący imprezę zwrócił następnie uwagę, że Forum Polsko-Niemieckie organizowane jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej na zlecenie ministerstw spraw zagranicznych obu krajów. - Warto o tym przypomnieć - zaznaczył.

Kim jest Elwira Niewiera?

Elwira Niewiera jest współautorką filmów dokumentalnych, w tym „Syndromu Hamleta” z 2022 r. - koprodukcji z niemiecką telewizją, która opowiada o „pokoleniu Majdanu”, młodych Ukraińcach i ich doświadczeniach z wydarzeń z lat 2013-2014. W 2022 r. Elwira Niewiera założyła z niemieckimi partnerami stowarzyszenie, które współpracuje z ośrodkiem terapeutycznym w Karpatach, oferując pomoc ukraińskim kobietom skrzywdzonym w czasie wojny.

Politycy PiS i Konfederacji mówią o skandalu w ambasadzie Polski w Berlinie

Wystąpienie Niewiery oraz brak reakcji władz na nie skrytykował poseł PiS Radosław Fogiel, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych. „To jest niewiarygodny skandal!” - ocenił. „Laureatka Nagrody Polsko-Niemieckiej, w polskiej ambasadzie, w obecności polskiego ministra spraw zagranicznych, podważa wybór milionów Polaków i oszczerczo atakuje prezydenta-elekta Karola Nawrockiego” - napisał w serwisie X, zwracając uwagę, że nie doszło do żadnej reakcji ze strony polskich władz.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Andrzej Zapałowski (Konfederacja). „Absolutny skandal w polskiej ambasadzie w Berlinie” - ocenił w mediach społecznościowych. Również zdaniem Konrada Berkowicza doszło do skandalu.